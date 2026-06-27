Плитка відходить у минуле: що тепер обирають для ванних кімнат у 2026 році

Ще нещодавно керамічна плитка вважалася "золотим стандартом" для оздоблення ванних кімнат. Проте у 2026 році підхід до ремонту стрімко змінюється: дедалі більше українців відмовляються від класичного кахлю на користь сучасних стінових панелей.

Які переваги мають стінові панелі у ванній – розповіло видання Ideal Home.

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Чому українці відмовляються від плитки?

Головна перевага стінових панелей – швидкість ремонту. Якщо укладання плитки може займати кілька днів або навіть тижнів, то монтаж панелей часто виконується за один день. При цьому не потрібні "мокрі" процеси, очікування висихання клею чи затирка швів.

Не менш важливий аргумент – вартість. За даними будівельних рітейлерів в Україні, ПВХ-панелі коштують у середньому від 250 – 450 гривень за метри квадратних, вологостійкі МДФ-панелі – від 700 – 1200 гривень. Для порівняння, плитка середнього сегмента стартує приблизно від 700 гривень і може перевищувати 2000 гривень за метри квадратних.

Ще один фактор, який впливає на вибір українців, – гігієнічність. Саме шви між плитками найчастіше стають осередком накопичення вологи, грибка та бруду. З часом затирка темніє та потребує оновлення. Стінові панелі мають значно менше стиків, а під час монтажу їх додатково герметизують, що знижує ризик появи плісняви та спрощує прибирання. До того ж у разі пошкодження можна замінити лише окрему панель, не розбираючи всю стіну.



Який тренд обирають українці у 2026 році / Фото Pinterest

Які стінові панелі обирають найчастіше?

Сьогодні на ринку доступні кілька популярних рішень:

ПВХ-панелі – найдоступніший варіант. Вони легкі, вологостійкі та швидко монтуються, але менш стійкі до механічних пошкоджень.

– найдоступніший варіант. Вони легкі, вологостійкі та швидко монтуються, але менш стійкі до механічних пошкоджень. Вологостійкі МДФ-панелі – більш естетичний варіант, який імітує дорогі матеріали та підходить для сучасних інтер'єрів.

– більш естетичний варіант, який імітує дорогі матеріали та підходить для сучасних інтер'єрів. Акрилові панелі – вирізняються глянцем, стійкістю до води та ультрафіолету, часто використовуються у дизайнерських проєктах.

– вирізняються глянцем, стійкістю до води та ультрафіолету, часто використовуються у дизайнерських проєктах. HPL-панелі – один із найміцніших варіантів, який застосовують навіть у готелях і медичних закладах.

Також набирають популярності скляні декоративні панелі, які дозволяють створювати ефектні мінімалістичні інтер'єри. Нові технології дозволяють точно імітувати мармур, дерево, бетон або декоративну штукатурку. Завдяки великим форматам поверхня виглядає майже безшовною, що відповідає трендам мінімалізму.