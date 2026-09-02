Ремонт у ванній на десятиліття: фахівець назвав матеріал, якому досі немає рівних

Обираючи оздоблення для ванної кімнати, важливо враховувати не лише зовнішній вигляд матеріалу, а й те, наскільки добре він витримує вологу, перепади температури та регулярне прибирання.

Найкращий матеріал для ванної назвав у коментарі 24 Каналу Олексій Чуницький – керівник команди "ЧуницькийРемонт", яка займається ремонтами квартир і будинків під ключ та створенням дизайн-проєктів.

Який матеріал обрати для ванни?

Фахівець зазначає, що саме керамограніт наразі є одним із найбільш практичних матеріалів для оздоблення ванної кімнати. Його головні переваги:

міцність,

вологостійкість,

простота у догляді.

За правильного монтажу матеріал здатен довго зберігати свій зовнішній вигляд навіть в умовах постійної підвищеної вологості. Водночас експерт радить звернути увагу не лише на саму плитку, а й на матеріал для швів.

Важливо разом з керамогранітом використовувати епоксидну фугу для швів, у симбіозі вони працюють дуже довго,

– зазначив Олексій Чуницький.

Епоксидна фуга стійкіша до вологи та забруднень, ніж традиційні цементні склади, а також менше вбирає воду.



Який матеріал обрати для ванни / Фото Unsplash

Які ще матеріали використовують у ванних?

Сучасний ремонт давно не обмежується лише плиткою. Для оздоблення мокрих зон дизайнери та майстри використовують:

декоративні штукатурки,

мікроцемент,

так званий кам'яний килим.

Такі матеріали дають змогу створювати незвичайні інтер'єри, робити поверхні майже безшовними та реалізовувати сучасні мінімалістичні дизайни. Однак із довговічністю таких рішень ситуація поки менш очевидна. За словами експерта, нові матеріали ще не встигли довести, що здатні служити так само довго, як керамограніт.

Чому плитку досі обирають найчастіше?

Попри появу великої кількості сучасних альтернатив, керамограніт залишається звичним рішенням для ванних кімнат. На думку Чуницького, наразі понад 90% ремонтів ванних кімнат виконують саме з плиткою.

Це пояснюється не лише її практичністю, а й великим вибором форматів, кольорів, фактур та дизайнів. Керамограніт можна підібрати практично під будь-який стиль – від класики до мінімалізму чи сучасного лофту. Водночас фахівець не виключає, що ситуація може змінитися. Нові матеріали постійно вдосконалюються, тому в майбутньому вони можуть скласти керамограніту серйознішу конкуренцію.