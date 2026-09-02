Лучший материал для ванной назвал в комментарии "24 Канал" Алексей Чуницкий – руководитель команды "ЧуницкийРемонт", которая занимается ремонтом квартир и домов "под ключ" и разработкой дизайн-проектов.

Какой материал выбрать для ванной?

Специалист отмечает, что что керамогранит в настоящее время является одним из самых практичных материалов для отделки ванной комнаты. Его главные преимущества:

прочность,

влагостойкость,

простота в уходе.

При правильном монтаже материал способен долго сохранять свой внешний вид даже в условиях постоянной повышенной влажности. В то же время эксперт советует обратить внимание не только на саму плитку, но и на материал для швов.

Важно вместе с керамогранитом использовать эпоксидную затирку для швов, в симбиозе они служат очень долго,

– отметил Алексей Чуницкий.

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Эпоксидная затирка более устойчива к влаге и загрязнениям, чем традиционные цементные составы, а также меньше впитывает воду.



Какой материал выбрать для ванной / Фото Unsplash

Что еще используют в ванных комнатах?

Современный ремонт давно не ограничивается только плиткой. Для отделки влажных зон дизайнеры и мастера используют:

декоративные штукатурки,

микроцемент,

так называемый "каменный ковер".

Такие материалы позволяют создавать необычные интерьеры, делать поверхности практически бесшовными и воплощать современные минималистичные дизайны. Однако с долговечностью таких решений ситуация пока менее очевидна. По словам эксперта, новые материалы еще не успели доказать, что способны служить так же долго, как керамогранит.

Почему плитку до сих пор выбирают чаще всего?

Несмотря на появление большого количества современных альтернатив, керамогранит остается привычным решением для ванных комнат. По мнению Чуницкого, в настоящее время более 90% ремонтов ванных комнат выполняются именно с использованием плитки.

Это объясняется не только ее практичностью, но и большим выбором форматов, цветов, фактур и дизайнов. Керамогранит можно подобрать практически под любой стиль – от классики до минимализма или современного лофта. В то же время специалист не исключает, что ситуация может измениться. Новые материалы постоянно совершенствуются, поэтому в будущем они могут составить керамограниту более серьезную конкуренцию.