Чому ремонт маленької ванної може коштувати дорожче: майстер пояснив неочевидну причину

Багато хто вважає, що чим менша ванна кімната, тим дешевше обійдеться її ремонт. Однак на практиці це правило працює не завжди.

За словами майстра-плиточника Олександра Лисого, вартість ремонту залежить не стільки від площі приміщення, скільки від складності робіт і дизайнерських рішень. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

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Чому невелика ванна іноді обходиться дорожче за простору?

За словами майстра, основний фактор, який впливає на кінцеву ціну, – це складність виконання робіт. Найбільше здорожчують ремонт:

ніші з плитки;

вбудовані полиці;

двері прихованого монтажу з плитковими відкосами;

облицювання інсталяції;

підрізання плитки під кутом 45 градусів;

нестандартні дизайнерські рішення.

Саме такі елементи значно збільшують обсяг роботи, незалежно від того, чи має ванна 4 квадратні метри, чи 10.

Чому маленькі ванні іноді дорожчі?

Олександр Лисий зазначив, що якщо порівнювати дві прості ванні кімнати однакової комплектації, але різної площі, то менша справді може коштувати дорожче в перерахунку на квадратний метр.

Причина проста: встановлення сантехніки, монтаж бойлера, душової кабіни чи унітаза коштують практично однаково незалежно від розміру приміщення. У невеликій ванній ці постійні витрати розподіляються на меншу площу. У середньому різниця становить близько 10 – 20%.

За словами майстра, навіть компактне приміщення може виявитися дорожчим за велике, якщо замовник обирає складний дизайн. Наприклад, декоративна кнопка інсталяції, облицьована плиткою, прихована вентиляційна решітка, плитковий умивальник або велика кількість ніш можуть значно підвищити бюджет ремонту.

Варртість ремонту залежить від складності дизайну / Фото Unsplash

Коли велика ванна обходиться дорожче?

Водночас простора ванна кімната далеко не завжди є дешевшим варіантом. Зі збільшенням площі власники часто додають елементи, яких немає у компактних приміщеннях:

окрему ванну та душову кабіну;

перегородки, облицьовані плиткою;

біде;

приховані двері;

декоративні полиці; додаткові ніші.

Усе це збільшує складність ремонту та відповідно його вартість.

Від чого залежить остаточна ціна?

Експерт наголошує, що універсальної формули розрахунку не існує. Кожен проєкт має свої особливості, тому головним фактором залишається не площа ванної кімнати, а кількість складних робіт, декоративних елементів і рівень їхнього виконання. Саме тому невелика ванна не завжди означає менші витрати, а інколи її ремонт може обійтися навіть дорожче, ніж облаштування просторого приміщення.