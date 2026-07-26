Більше, ніж вам здається: будівельник пояснив, скільки розеток має бути у спальні

Під час ремонту багато хто зосереджується на виборі кольору стін, меблів чи освітлення, але забуває про один із найважливіших етапів – планування електрики. Неправильно розташовані розетки та вимикачі можуть роками створювати незручності, а виправити помилки після завершення ремонту буде складно та дорого.

Будівельник з ніком max.pro.remont в інстаграмі розповів, яку схему розташування розеток і вимикачів він вважає оптимальною для сучасної спальні. За його словами, кількість електроточок залежить від площі кімнати та звичок її власників, однак краще відразу передбачити невеликий запас. Це допоможе уникнути використання подовжувачів і трійників у майбутньому.

Які вимикачі потрібні у спальні?

Експерт радить біля входу в спальню встановити два окремі вимикачі:

вимикач для основного стельового освітлення;

вимикач для декоративної підсвітки.

Таке рішення дозволяє окремо керувати різними сценаріями освітлення залежно від часу доби та потреб.

Що має бути біля ліжка?

Особливу увагу будівельник рекомендує приділити зоні біля ліжка, адже саме нею користуються найчастіше. Тут варто передбачити:

перехресний вимикач, який дозволяє вимкнути підсвітку, не встаючи з ліжка;

два окремі вимикачі для бра з обох боків;

по дві розетки з кожного боку ліжка для зарядних пристроїв, світильників, зволожувача повітря чи інших гаджетів.

Скільки розеток має бути у спальні: дивіться відео

Якщо у спальні є туалетний столик або косметична зона, поруч із ним також потрібно передбачити достатню кількість електроточок. Будівельник рекомендує встановити:

дві розетки;

один вимикач для бра або дзеркального підсвічування.

Це зробить користування феном, плойкою чи іншими приладами значно зручнішим. Фахівець наголошує, що правильно спланована електрика забезпечує комфорт на багато років. Під час ремонту краще встановити кілька додаткових розеток і вимикачів, навіть якщо зараз здається, що вони не знадобляться. У майбутньому це допоможе уникнути дорогих переробок і зробить спальню більш функціональною.