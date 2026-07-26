Строитель с ником max.pro.remont в инстаграмме рассказал, какую схему расположения розеток и выключателей он считает оптимальной для современной спальни. По его словам, количество электроточек зависит от площади комнаты и привычек ее владельцев, однако лучше сразу предусмотреть небольшой запас. Это поможет избежать использования удлинителей и тройников в будущем.

Какие выключатели нужны в спальне?

Эксперт советует у входа в спальню установить два отдельных выключателя:

выключатель для основного потолочного освещения;

выключатель для декоративной подсветки.

Такое решение позволяет отдельно управлять разными сценариями освещения в зависимости от времени суток и потребностей.

Что должно быть у кровати?

Особое внимание строитель рекомендует уделить зоне у кровати, ведь именно ею пользуются чаще всего. Здесь следует предусмотреть:

перекрестный выключатель, позволяющий выключить подсветку, не вставая с кровати;

два отдельных выключателя для бра с обеих сторон;

по две розетки с каждой стороны кровати для зарядных устройств, светильников, увлажнителя воздуха или других гаджетов.

Сколько розеток должно быть в спальне: смотрите видео

Если в спальне есть туалетный столик или косметическая зона, рядом с ним также необходимо предусмотреть достаточное количество электроточек. Строитель рекомендует установить:

две розетки;

один выключатель для бра или зеркальной подсветки.

Это сделает пользование феном, плойкой или другими приборами более удобным. Специалист отмечает, что правильно спланированное электричество обеспечивает комфорт на многие годы. При ремонте лучше установить несколько дополнительных розеток и выключателей, даже если сейчас кажется, что они не понадобятся. В будущем это поможет избежать дорогостоящих переработок и сделает спальню более функциональной.