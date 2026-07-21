Они не боятся жары: посадите эти 5 цветов и забудьте о ежедневном поливе

Жаркое лето и длительные периоды без дождей стали привычным явлением для многих регионов Украины. Поэтому все больше садоводов ищут растения, которые не требуют ежедневного полива и при этом сохраняют свою декоративность на протяжении всего сезона.

Ни одно растение не может полностью обходиться без воды. Однако есть цветки, которые прекрасно переносят засуху, могут несколько недель обходиться без полива и при этом не теряют своей привлекательности. Об этом рассказало издание Ideal Home.

Какие цветки легко переносят жару и засуху?

Эхинацея

Эхинацея – одно из лучших многолетних растений для солнечных клумб. Она легко переносит жару, неприхотлива к почве и после укоренения не требует частого полива. Растение цветет большими яркими цветами розового, белого, желтого или пурпурного цвета, а также хорошо размножается самосевом, поэтому со временем клумба становится еще более пышной без дополнительных затрат.



Эхинацея легко переносит жару / Фото Unsplash

Рудбекия

Рудбекия – близкая родственница эхинацеи и также известна своей выносливостью. Большие желтые или оранжевые цветки украшают сад с середины лета до осени. Помимо декоративности, рудбекия привлекает пчел и бабочек, поэтому ее часто высаживают рядом с огородом или плодовыми культурами для лучшего опыления.

Рудбекия – близкая родственница эхинацеи / Фото Unsplash

Очиток

Очиток, или седум, – настоящий рекордсмен среди засухоустойчивых растений. Его мясистые листья накапливают запасы влаги, благодаря чему цветок легко переносит длительные периоды без дождя. Среди разновидностей есть почвопокровные и высокорослые сорта, а многие из них цветут с начала лета и почти до осени.

Очиток имеет мясистые листья, которые накапливают запасы влаги / Фото Unsplash

Агапантус

Родиной агапантуса является Южная Африка, поэтому это растение хорошо приспособлено к жаркому климату. Оно образует эффектные шаровидные соцветия из белых, синих или фиолетовых цветов. Поливать агапантус рекомендуют редко, но обильно, что делает его отличным вариантом для тех, у кого нет времени на постоянный уход за садом.

Агапантус приспособлен к жаркому климату / Фото Unsplash

Лаванда

Лаванда давно заслужила репутацию одного из самых неприхотливых декоративных растений. Она прекрасно растет на солнечных участках с хорошо дренированной почвой и легко переносит недостаток влаги. Помимо красивого цветения и приятного аромата, лаванда помогает отпугивать часть садовых вредителей и привлекает полезных насекомых-опылителей.

Лаванда прекрасно растет на солнечных участках / Фото Unsplash

Какие цветки лучше всего подходят для жаркого лета?

Если вы хотите создать клумбу, которая не потребует постоянного полива, обратите внимание именно на засухоустойчивые многолетники. Эхинацея, рудбекия, очиток, агапантус и лаванда не только выдерживают высокие температуры, но и сохраняют свою декоративность даже в периоды продолжительной жары. Такие растения станут отличным выбором для дачных участков, солнечных цветников, альпинариев и мест, где нет возможности регулярно поливать насаждения.