Повністю обійтися без води не здатна жодна рослина. Однак існують квіти, які чудово переносять посуху, можуть кілька тижнів обходитися без поливу та не втрачають своєї привабливості. Про це розповіло видання Ideal Home.

Які квіти легко переносять спеку та посуху?

Ехінацея

Ехінацея – одна з найкращих багаторічних рослин для сонячних клумб. Вона легко переносить спеку, невибаглива до ґрунту й після вкорінення не потребує частого поливу. Рослина цвіте великими яскравими квітами рожевого, білого, жовтого або пурпурового кольору, а також добре розмножується самосівом, тому з часом клумба стає ще пишнішою без додаткових витрат.



Ехінацея легко переносить спеку / Фото Unsplash

Рудбекія

Рудбекія є близькою родичкою ехінацеї та також відома своєю витривалістю. Великі жовті або помаранчеві квіти прикрашають сад із середини літа до осені. Крім декоративності, рудбекія приваблює бджіл і метеликів, тому її часто висаджують поруч із городом або плодовими культурами для кращого запилення.

Рудбекія є близькою родичкою ехінацеї / Фото Unsplash

Очиток

Очиток, або седум, – справжній рекордсмен серед посухостійких рослин. Його м'ясисте листя накопичує запаси вологи, завдяки чому квітка легко переносить тривалі періоди без дощу. Серед різновидів є ґрунтопокривні та високорослі сорти, а багато з них цвітуть від початку літа й майже до осені.

Очиток має м'ясисте листя, яке накопичує запаси вологи / Фото Unsplash

Агапантус

Батьківщиною агапантуса є Південна Африка, тому ця рослина добре пристосована до спекотного клімату. Вона формує ефектні кулясті суцвіття з білих, синіх або фіолетових квітів. Поливати агапантус рекомендують рідко, але рясно, що робить його чудовим варіантом для тих, хто не має часу на постійний догляд за садом.

Агапантус пристосована до спекотного клімату / Фото Unsplash

Лаванда

Лаванда давно заслужила репутацію однієї з найневибагливіших декоративних рослин. Вона чудово росте на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом і легко переносить нестачу вологи. Крім красивого цвітіння та приємного аромату, лаванда допомагає відлякувати частину садових шкідників і приваблює корисних комах-запилювачів.

Лаванда чудово росте на сонячних ділянках / Фото Unsplash

Які квіти найкраще підходять для спекотного літа?

Якщо ви хочете створити клумбу, яка не потребуватиме постійного поливу, зверніть увагу саме на посухостійкі багаторічники. Ехінацея, рудбекія, очиток, агапантус і лаванда не лише витримують високі температури, а й залишаються декоративними навіть у періоди тривалої спеки. Такі рослини стануть чудовим вибором для дачних ділянок, сонячних квітників, альпійських гірок і місць, де немає можливості регулярно поливати насадження.