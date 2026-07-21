Ни одно растение не может полностью обходиться без воды. Однако есть цветки, которые прекрасно переносят засуху, могут несколько недель обходиться без полива и при этом не теряют своей привлекательности. Об этом рассказало издание Ideal Home.

Какие цветки легко переносят жару и засуху?

Эхинацея

Эхинацея – одно из лучших многолетних растений для солнечных клумб. Она легко переносит жару, неприхотлива к почве и после укоренения не требует частого полива. Растение цветет большими яркими цветами розового, белого, желтого или пурпурного цвета, а также хорошо размножается самосевом, поэтому со временем клумба становится еще более пышной без дополнительных затрат.



Эхинацея легко переносит жару / Фото Unsplash

Рудбекия

Рудбекия – близкая родственница эхинацеи и также известна своей выносливостью. Большие желтые или оранжевые цветки украшают сад с середины лета до осени. Помимо декоративности, рудбекия привлекает пчел и бабочек, поэтому ее часто высаживают рядом с огородом или плодовыми культурами для лучшего опыления.

Рудбекия – близкая родственница эхинацеи / Фото Unsplash

Очиток

Очиток, или седум, – настоящий рекордсмен среди засухоустойчивых растений. Его мясистые листья накапливают запасы влаги, благодаря чему цветок легко переносит длительные периоды без дождя. Среди разновидностей есть почвопокровные и высокорослые сорта, а многие из них цветут с начала лета и почти до осени.

Очиток имеет мясистые листья, которые накапливают запасы влаги / Фото Unsplash

Агапантус

Родиной агапантуса является Южная Африка, поэтому это растение хорошо приспособлено к жаркому климату. Оно образует эффектные шаровидные соцветия из белых, синих или фиолетовых цветов. Поливать агапантус рекомендуют редко, но обильно, что делает его отличным вариантом для тех, у кого нет времени на постоянный уход за садом.

Агапантус приспособлен к жаркому климату / Фото Unsplash

Лаванда

Лаванда давно заслужила репутацию одного из самых неприхотливых декоративных растений. Она прекрасно растет на солнечных участках с хорошо дренированной почвой и легко переносит недостаток влаги. Помимо красивого цветения и приятного аромата, лаванда помогает отпугивать часть садовых вредителей и привлекает полезных насекомых-опылителей.

Лаванда прекрасно растет на солнечных участках / Фото Unsplash

Какие цветки лучше всего подходят для жаркого лета?

Если вы хотите создать клумбу, которая не потребует постоянного полива, обратите внимание именно на засухоустойчивые многолетники. Эхинацея, рудбекия, очиток, агапантус и лаванда не только выдерживают высокие температуры, но и сохраняют свою декоративность даже в периоды продолжительной жары. Такие растения станут отличным выбором для дачных участков, солнечных цветников, альпинариев и мест, где нет возможности регулярно поливать насаждения.