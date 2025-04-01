Как почистить аэратор смесителя: пошаговая инструкция

Большинство смесителей для ванной комнаты и кухни оснащены аэраторами, которые смешивают воздух с водой, создавая плавный поток, а также помогают уменьшить расход воды.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, со временем сетка аэратора может забиться минеральными отложениями, что снижает давление воды и нарушает ее поток. Очистка аэратора – несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно. Как это сделать, рассказываем далее.

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Шаг 1. Снятие аэратора

Аэратор расположен на конце смесителя. Его можно открутить руками, поворачивая по часовой стрелке. Если он застрял, воспользуйтесь плоскогубцами, предварительно обернув его малярным скотчем, во избежание царапин. В случае скрытого аэратора понадобится специальный ключ. Если аэратор не снимается из-за минеральных отложений, замочите его в пакете с уксусом на несколько часов.

Шаг 2. Разборка и проверка

После снятия разберите аэратор, делая фото для правильной сборки. Очистите крупные отложения зубочисткой или отверткой.

Шаг 3. Замачивание в уксусе

Поместите детали в емкость с уксусом на 20 – 30 минут. Это поможет расщепить жесткие отложения.

Как вымыть аэратор: смотрите видео

Шаг 4. Чистка зубной щеткой

После замачивания протрите детали старой зубной щеткой, особенно сетку и смеситель. Проверьте отверстия на свету, чтобы убедиться, что они чистые.

Шаг 5. Промывка, сборка и установка

Промойте все части под проточной водой, соберите аэратор в обратном порядке и вкрутите его обратно в смеситель. Если вода разбрызгивается, используйте ключ для более плотного прилегания.

Кстати, делая ремонт самостоятельно, важно быть очень внимательными, ведь сантехники предостерегают от распространенных ошибок, которые при этом совершают почти все.