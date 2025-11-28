Не только ель: какие еще рождественские деревья украсят ваш дом и простоят не одну неделю

С приближением праздников многие люди задумываются о том, какое рождественское дерево украсит ваш дом в этом году. Кроме традиционной ели, на рынке появляются интересные альтернативы в горшках, которые не только создают праздничное настроение, но и могут сохраниться после праздников в саду или на балконе.

Какие деревья являются отличной альтернативой елке – расскажет 24 Канал ссылкой на Southern living.

Какие деревья поставить на новогодние праздники?

Араукария разнолистная

Это растение происходит из южных районов Тихого океана. В природе может достигать 60 метров, но дома обычно растет до 1,8 – 2,7 метра. Это нежное дерево на ощупь и одно из самых легких в уходе среди горшечных рождественских деревьев.

Араукарии нужен яркий свет и умеренно влажная почва: полное пересыхание приводит к засыханию нижних ветвей, которые не восстанавливаются.



Араукария разнолистная / Фото Plantsroom

Карликовая ель

Открытая в Канаде в начале XX века, эта ель сохраняет естественную конусообразную форму без стрижки. В помещении ее можно держать около месяца. Для ухода нужен яркий свет и регулярный полив, когда верхний слой почвы подсох.

После праздников дерево можно постепенно приучать к улице, чтобы оно адаптировалось к солнцу и воздуху, а в больших горшках или на открытом грунте со временем достигнет около трех метров.



Карликовая ель / Фото "Агромаркет"

Лимонный кипарис

Растение родом из Калифорнии, с ярким лимонным ароматом и декоративной окраской хвои. Колоннообразная форма делает кипарис эффектным в композициях из нескольких деревьев. Требует много света и полива, когда верхний слой почвы подсох. Из-за прихотливости многие люди считают его сезонным растением и после праздников добавляют в компост.



Лимонный кипарис / Фото "Агромаркет"

Сосна итальянская (пиния)

Происходит из Средиземноморья и сейчас становится популярной как компактная рождественская елка в горшке. Молодые деревца имеют плотную форму и приятный голубовато-серый оттенок хвои. Пинии требуют много света и умеренного полива. В будущем они могут вырасти до 12 – 18 метров, поэтому в саду стоит сразу предусмотреть достаточно пространства. Кроме того, этот вид дает кедровые орехи.



Сосна итальянская / Фото Plantsroom

Сколько "живут" горшечные деревья и срезанные елки?

House Beautiful пишет: если правильно ухаживать – обеспечить постоянную подпитку водой, не ставить возле батарей или отопления, держать подальше от прямых нагревательных приборов – "свежая" елка может сохранять прилистник и зелень примерно 4 – 5 недель. Зато деревья в горшках могут радовать вас круглый год, но их советуют держать в квартире с отоплением не дольше 2 – 3 недель.

