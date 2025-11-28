Не тільки ялина: які ще різдвяні дерева прикрасять вашу оселю і простоять не один тиждень

З наближенням свят багато людей замислюються про те, яке різдвяне дерево прикрасить вашу оселю цього року. Крім традиційної ялини, на ринку з'являються цікаві альтернативи в горщиках, які не тільки створюють святковий настрій, але й можуть зберегтися після свят у саду або на балконі.

Які дерева є чудовою альтернативою ялинці – розкаже 24 Канал посиланням на Southern living.

Які дерева поставити на новорічні свята?

Араукарія різнолиста

Ця рослина походить із південних районів Тихого океану. У природі може досягати 60 метрів, але вдома зазвичай росте до 1,8 – 2,7 метра. Це ніжне дерево на дотик і одне з найлегших у догляді серед горщикових різдвяних дерев.

Араукарії потрібне яскраве світло та помірно вологий ґрунт: повне пересихання призводить до засихання нижніх гілок, які не відновлюються.



Араукарія різнолиста / Фото Plantsroom

Карликова ялина

Відкрита в Канаді на початку XX століття, ця ялина зберігає природну конусоподібну форму без стрижки. У приміщенні її можна тримати близько місяця. Для догляду потрібне яскраве світло і регулярний полив, коли верхній шар ґрунту підсох.

Після свят дерево можна поступово привчати до вулиці, щоб воно адаптувалося до сонця та повітря, а у великих горщиках або на відкритому ґрунті з часом досягне близько трьох метрів.



Карликова ялина / Фото "Агромаркет"

Лимонний кипарис

Рослина родом із Каліфорнії, з яскравим лимонним ароматом і декоративним забарвленням хвої. Колоноподібна форма робить кипарис ефектним у композиціях з декількох дерев. Потребує багато світла і поливу, коли верхній шар ґрунту підсох. Через вибагливість багато людей вважають його сезонною рослиною і після свят додають до компосту.



Лимонний кипарис / Фото "Агромаркет"

Сосна італійська (пінія)

Походить із Середземномор'я та зараз стає популярною як компактна різдвяна ялинка в горщику. Молоді деревця мають щільну форму і приємний блакитно-сірий відтінок хвої. Пінії потребують багато світла та помірного поливу. В майбутньому вони можуть вирости до 12 – 18 метрів, тож у саду варто відразу передбачити достатньо простору. Крім того, цей вид дає кедрові горіхи.



Сосна італійська / Фото Plantsroom

Скільки "живуть" горщикові дерева та зрізані ялинки?

House Beautiful пише: якщо правильно доглядати – забезпечити постійне підживлення водою, не ставити біля батарей або опалення, тримати подалі від прямих нагрівальних приладів – "свіжа" ялинка може зберігати прилисток і зелень приблизно 4 – 5 тижнів. Натомість дерева у горщиках можуть тішити вас цілий рік, але їх радять тримати у квартирі з опаленням не довше 2 – 3 тижнів.

