Гостиная –это место, которое должно иметь стильный вид в любое время. В этой комнате всегда собираются гости, а семья проводит много времени. Поэтому, эксперты по дизайну советуют создавать вневременной интерьер, который не будет терять своей актуальности.

Так, на сегодня дизайнеры выделяют 9 антитрендов, которые делают гостиную устаревшей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Декор с большими цитатами

Цитаты в рамках или большие принты на текстиле больше не добавляют комнате шарма, а делают дизайн неактуальным. Стены с надписями вроде "Живи, люби и смейся", "Люби жизнь", "Мысли позитивно" и т.д. теперь кажутся антитрендами. Дело в том, что этими слоганами было переполнено все пространство, поэтому сейчас это выглядит странно. Если вы сторонник картин с надписями, то выберите цитату с более глубоким смыслом.

Мебельные гарнитуры из одного набора

Одинаковые мебельные гарнитуры буквально "кричат" об устарелости. Если раньше это создавало эффект симметрии, то теперь – это безвкусица. Вместо этого дизайнеры советуют сочетать разные акценты. Так, не стоит бояться кресло другого цвета и материалов или совместить мебель разных гарнитуров.

Одинаковые подушки и пледы

Подушки и пледы добавляют уюта. Однако их однообразие может испортить пространство. Не стоит выбирать текстиль одного цвета и текстуры. Лучше совместить одну текстуру и разные цвета или узоры, чтобы создать эффект глубины. К примеру, голубой эффектно сочетается с оранжевым.



В гостиной стоит сочетать различные цвета и текстуры / Фото Unsplash

Слишком минималистичный дизайн

Минимализм как тренд постепенно уходит в прошлое. В этом стиле часто не хватает тепла и индивидуальности, поэтому сейчас дизайнеры советуют избавляться от эффекта "музейности".

Чрезмерное следование трендам

В мире чуть ли не ежедневно появляются новые тренды в различных сферах. Если создавать интерьер, учитывая только только тренды, то уже совсем скоро гостиная может потерять свой шарм. Кроме того, если создавать исключительно трендовый интерьер, то позже его будет сложнее сочетать с новым.

Короткие шторы

Короткие шторы стоит оставить в прошлом по нескольким причинам. Во-первых, они визуально уменьшают комнату, во-вторых – делают ее непропорциональной. В то же время шторы в пол создают более привлекательный вид.



Монохром и минимализм теряют актуальность / Фото Unsplash

Большие люстры

Непропорционально большие люстры для гостиной больше непопулярны. Кроме того, молодежь отказывается от одного источника света, выбирая вместо этого многослойное освещение. Важно также брать лампы с теплым светом, чтобы добавить уюта.

Странные ковры

Выбирая ковер для гостиной, важно учесть, подходит ли он к общему интерьеру. Кроме того, слишком большой или маленький ковер могут испортить пространство, а странные принты – могут "конфликтовать" с дизайном комнаты.

Монохром

Монохромные гостиные с серым на сером уходят в прошлое. Все чаще дизайнеры добавляют ярких или контрастных элементов, чтобы создать завершенную атмосферу комнаты.

Ранее дизайнеры назвали 6 типов ковров, которые потеряли актуальность. Поскольку они являются важной частью интерьера, то к их выбору следует подходить взвешенно.