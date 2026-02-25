Откажитесь от бетонного крыльца в пользу более современной и надежной альтернативы

Бетонное крыльцо практичное, но не всем нравится его вид. Если хочется больше уюта и характера - стоит выбрать другой материал – стильный и элегантный.

Бетон привлекает ценой и скоростью укладки. В среднем он стоит дешевле, чем кирпич. Однако его долговечность зависит от климата. Об этом пишет House Digest.

Какой материал выбрать для крыльца в 2026 году?

В местностях с частыми дождями, морозами и перепадами температур бетон быстрее трескается. Трещины могут требовать дорогостоящего ремонта. К тому же бетон нужно герметизировать примерно каждые два года.

А еще во время заливки могут появиться дефекты – например, следы от обуви или лап животных на еще влажной поверхности.

Между тем кирпичную брусчатку можно заменять поштучно – если один кирпич повредился, не нужно ремонтировать всю площадь. Даже если из-за перепадов температур появляются небольшие щели, их легче и дешевле устранить, чем трещины в бетоне.

Еще один плюс – большой выбор цветов, фактур и вариантов укладки. Это дает больше возможностей для индивидуального дизайна.

Обратите внимание! Между кирпичами могут прорастать сорняки, но это легко контролировать. Также неправильная укладка может привести к смещению брусчатки, особенно в регионах с резкими погодными изменениями.

Главные минусы кирпича – выше начальная стоимость и более долгий монтаж. Но после завершения работ не нужно ждать, пока поверхность "схватится", и переживать, что могут появиться новые трещины.

Итак, кирпичное крыльцо дороже на старте, зато долговечнее, проще в ремонте и значительно привлекательнее на вид чем бетонное.

Кирпичное крыльцо долговечнее бетонного / Фото Pinterest

Как выбрать лучший материал для колонн крыльца?

Колонны крыльца не только поддерживают крышу – они формируют первое впечатление о доме. Правильный выбор материала влияет на вид фасада, долговечность и даже рыночную стоимость жилья. Об этом пишет RollTheWall.

На что обратить внимание:

Климат. Во влажных или холодных регионах важна устойчивость к влаге и перепадам температур. Дерево может гнить или деформироваться. ПВХ и стекловолокно не боятся воды и насекомых. Бетон очень прочный, но может трескаться без надлежащей защиты.

Стиль дома. Классическим домам подходит дерево. Современным – стекловолокно или ПВХ с лаконичным дизайном.

Долговечность и уход. Дерево требует регулярного окрашивания или обработки. Стекловолокно и ПВХ почти не требуют ухода. Бетон служит десятилетиями, но может потребовать герметизации.

Бюджет. ПВХ – самый доступный вариант. Дерево – средняя цена, но более высокие затраты на уход. Стекловолокно – дороже на старте, зато минимальный уход. Бетон – самый дорогой, зато самый прочный.

Популярные материалы:

Дерево – классический вид, можно красить или тонировать, но нуждается в уходе.

Стекловолокно – легкое, прочное, устойчивое к влаге и насекомым, почти не требует обслуживания.

Бетон – максимально прочный и долговечный, подходит для больших домов, но тяжелый и дорогой в установке.

ПВХ – бюджетный, не гниет, легкий в монтаже, но менее прочный (часто используется как декоративная оболочка).

