По словам Эми Чернофф, эксперта по бытовой технике в AJ Madison, пластиковые кофеварки несут скрытые риски, пишет Homes and gardens.

Почему надо выбросить старые пластиковые кофеварки?

Пластиковые кофеварки многократно нагревают воду, и поэтому в ваш кофе могут попадать микропластик и химические остатки. Даже небольшие дозы, которые мы пьем ежедневно, со временем накапливаются в организме.

Исследования подтверждают, что при длительном использовании пластик изнашивается, трескается и окисляется, еще больше выделяя вредные вещества.

Поэтому стоит заменить старые пластиковые приборы на безопасные – из стекла или нержавеющей стали, без ВРА.

Справка: BPA – это химикат, который добавляют в пластик и смолы, чтобы они были прочными и прозрачными.

Какие еще кухонные вещи следует выбросить немедленно?

Многие кухонные вещи стоит выбросить по гигиеническим или практическим причинам, пишет EatingWell.

Старые губки

Старые кухонные губки накапливают много бактерий. Даже антибактериальные губки не всегда защищают.

Изношенные доски для нарезки

Доски с бороздами трудно очистить, и там могут размножаться бактерии. Старые доски стоит выбрасывать. Деревянные лучше выбирать из бамбука – он прочнее и менее пористый. Ламинированные доски нельзя мыть в посудомойке – они трескаются.

Старый кухонный инвентарь

Старые или поврежденные ложки, лопатки и другие кухонные предметы могут отламываться и попадать в пищу, что опасно. Черные пластиковые ложки тоже лучше выбросить – часто они сделаны из переработанного пластика с токсичными примесями.

Неиспользуемые приборы и их инструкции

Маленькие кухонные приборы часто накапливаются и просто занимают место. Выбросьте или подарите те, что не используете. Инструкции к ненужным приборам тоже создают беспорядок.

Магниты на холодильнике

Слишком много сувенирных магнитов и детских рисунков создают беспорядок. Верните только любимые, остальные подарите или уберите.

Старые специи

Целые специи хранятся 2 – 4 года, молотые – до 3 лет. После этого они теряют аромат и вкус. Покупайте небольшими порциями и подписывайте дату покупки.

Старый кофе

Кофе быстро теряет аромат после открытия. Подписывайте дату открытия и выбрасывайте старый кофе. Его можно использовать в выпечке, если он уже не свежий.

Старые масла для приготовления

Масла становятся прогорклыми и теряют аромат. Например, оливковое масло после открытия сохраняет вкус лишь несколько месяцев.

Продукты из морозилки с признаками обморожения

Замороженная пища с обморожением ухудшает вкус и текстуру. Отмечайте дату упаковки и употребляйте продукты в течение 3 – 4 месяцев.

