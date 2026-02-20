За словами Емі Чернофф, експертки з побутової техніки в AJ Madison, пластикові кавоварки несуть приховані ризики, пишe Homes and gardens.

Дивіться також Міцніше за граніт: які стільниці стають новим хітом для кухні

Чому треба викинути старі пластикові кавоварки?

Пластикові кавоварки багаторазово нагрівають воду, і через це у вашу каву можуть потрапляти мікропластик та хімічні залишки. Навіть невеликі дози, які ми п'ємо щодня, з часом накопичуються в організмі.

Дослідження підтверджують, що при тривалому використанні пластик зношується, тріскається і окислюється, ще більше виділяючи шкідливі речовини.

Тому варто замінити старі пластикові прилади на безпечні – зі скла або нержавіючої сталі, без ВРА.

Довідка: BPA – це хімікат, який додають у пластик і смоли, щоб вони були міцними і прозорими.

Відмовтеся від пластикових кавоварок на користь сталевих / Фото Pinterest

Які ще кухонні речі слід викинути негайно?

Багато кухонних речей варто викинути з гігієнічних або практичних причин, пише EatingWell.

Старі губки

Старі кухонні губки накопичують багато бактерій. Навіть антибактеріальні губки не завжди захищають.

Зношені дошки для нарізання

Дошки з борознами важко очистити, і там можуть розмножуватися бактерії. Старі дошки варто викидати. Дерев'яні краще обирати з бамбука – він міцніший і менш пористий. Ламіновані дошки не можна мити в посудомийці – вони тріскаються.

Старий кухонний інвентар

Старі або пошкоджені ложки, лопатки та інші кухонні предмети можуть відламуватися і потрапляти в їжу, що небезпечно. Чорні пластикові ложки теж краще викинути – часто вони зроблені з переробленого пластику з токсичними домішками.

Невикористовувані прилади та їх інструкції

Маленькі кухонні прилади часто накопичуються і просто займають місце. Викиньте або подаруйте ті, що не використовуєте. Інструкції до непотрібних приладів теж створюють безлад.

Магніти на холодильнику

Занадто багато сувенірних магнітів та дитячих малюнків створюють безлад. Поверніть лише улюблені, решту подаруйте або приберіть.

Старі спеції

Цілі спеції зберігаються 2 – 4 роки, мелені – до 3 років. Після цього вони втрачають аромат і смак. Купуйте невеликими порціями і підписуйте дату покупки.

Стара кава

Кава швидко втрачає аромат після відкриття. Підписуйте дату відкриття і викидайте стару каву. Її можна використовувати у випічці, якщо вона вже не свіжа.

Старі олії для приготування

Олії стають прогірклими і втрачають аромат. Наприклад, оливкова олія після відкриття зберігає смак лише кілька місяців.

Продукти з морозилки з ознаками обмороження

Заморожена їжа з обмороженням погіршує смак і текстуру. Позначайте дату пакування та споживайте продукти протягом 3 – 4 місяців.

Які пристрої не можна залишати без нагляду?