Специалисты по безопасности назвали 5 бытовых приборов, которые обязательно нужно держать под контролем. Об этом пишет Good Housekeeping.

Какую технику нельзя оставлять без присмотра?

Сушильные машины для белья

Сушилки являются одной из самых распространенных причин пожаров в домах.

Кроме того, что сушилку следует включать только тогда, когда вы можете за ней присматривать, эксперты отмечают важность регулярного обслуживания. Это означает частую очистку фильтра для ворса и глубокую чистку вентиляционного канала минимум раз в год.

Также стоит проверить материал воздуховода. Распространенные варианты – гофрированные пластиковые или алюминиевые трубы, в складках которых скапливается ворс. Если у вас именно такие, специалисты советуют заменить их на жесткий металлический канал: его гладкие стенки обеспечивают свободный выход воздуха и не задерживают легковоспламеняющиеся частицы.

Кухонная техника

Приготовление пищи связано почти с половиной всех домашних пожаров.

Основная причина таких пожаров – оставленная без присмотра готовка. Это еще раз подчеркивает, насколько важно следить за тем, что на плите или в духовке, и никогда не выходить из дома, когда они работают.

Эксперты также советуют поддерживать кухонную технику в чистоте. Избыток жира или крошки могут вызвать возгорание или сильное задымление.

Небольшие приборы – например, тостеры или аэрофритюрницы – стоит отсоединять от розетки после использования, чтобы избежать внезапных пожаров из-за электрических неисправностей.

Стиральные машины

Стиральные машины тоже могут стать причиной возгорания, хотя риск здесь ниже, чем у сушилок.

Основная опасность во время работы без присмотра – разрыв шланга или неисправность водяного подсоединения, что может привести к серьезному затоплению дома.

Специалисты советуют заменить стандартные резиновые шланги на стальные армированные – они значительно прочнее. Даже после этого рекомендуют после каждой стирки перекрывать подачу воды на вентили, ведь это самая надежная защита от протеканий.

Обогреватели

Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять обогреватель включенным, когда никого нет дома. Производители также предостерегают от использования таких приборов во время сна.

Это еще одно устройство, которое лучше отсоединять от сети, когда оно не используется. Инструкции по безопасности обычно прямо советуют вынимать вилку из розетки, если вы покидаете помещение или надолго отходите от обогревателя.

Посудомоечные машины

Кроме риска возгорания, ослабленное водяное соединение или поврежденный клапан могут вызвать протечки и серьезные повреждения.

Именно поэтому эксперты советуют не запускать посудомойку ночью или когда вас нет дома.

Напоследок – об "умной" технике

Посудомоечные, стиральные, сушильные машины и плиты все чаще имеют Wi-Fi и могут управляться дистанционно через приложение. Хотя это и удобно, специалисты предостерегают: такая возможность соблазняет включать приборы без присмотра. Запустить технику из соседней комнаты – это одно, но включать ее из офиса или из другого места эксперты не рекомендуют по всем причинам, описанных выше.

Издание Times of India добавляет в список приборов, которые ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, тостеры и микроволновки.

Кухонные приборы, такие как тостеры и микроволновые печи, могут вызвать пожар из-за электрических неисправностей, перегрева или использования без пищи внутри. Хотя они кажутся безопасными, риск того, что небольшая проблема перерастет в серьезную, возрастает, если оставлять приборы включенными или без присмотра. Поэтому важно или постоянно следить за ними во время работы, или отсоединять от сети после использования.

