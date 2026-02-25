Бетон приваблює ціною та швидкістю укладання. У середньому він коштує дешевше, ніж цегла. Проте його довговічність залежить від клімату. Про це пише House Digest.

Який матеріал обрати для ґанку у 2026 році?

У місцевостях із частими дощами, морозами та перепадами температур бетон швидше тріскається. Тріщини можуть вимагати дорогого ремонту. До того ж бетон потрібно герметизувати приблизно кожні два роки.

А ще під час заливання можуть з'явитися дефекти – наприклад, сліди від взуття чи лап тварин на ще вологій поверхні.

Тим часом цегляну бруківку можна замінювати поштучно – якщо одна цеглина пошкодилась, не потрібно ремонтувати всю площу. Навіть якщо через перепади температур з'являються невеликі щілини, їх легше й дешевше усунути, ніж тріщини в бетоні.

Ще один плюс – великий вибір кольорів, фактур і варіантів укладання. Це дає більше можливостей для індивідуального дизайну.

Зверніть увагу! Між цеглинами можуть проростати бур'яни, але це легко контролювати. Також неправильне укладання може призвести до зміщення бруківки, особливо в регіонах із різкими погодними змінами.

Головні мінуси цегли – вища початкова вартість і довший монтаж. Але після завершення робіт не потрібно чекати, поки поверхня "схопиться", і переживати, що можуть з'явитися нові тріщини.

Отже, цегляний ґанок дорожчий на старті, зате довговічніший, простіший у ремонті та значно привабливіший на вигляд за бетонний.

Цегляний ґанок довговічніший за бетонний / Фото Pinterest

Як обрати найкращий матеріал для колон ґанку?

Колони ґанку не лише підтримують дах – вони формують перше враження про будинок. Правильний вибір матеріалу впливає на вигляд фасаду, довговічність і навіть ринкову вартість житла. Про це пише RollTheWall.

На що звернути увагу:

Клімат. У вологих або холодних регіонах важлива стійкість до вологи й перепадів температур. Дерево може гнити або деформуватися. ПВХ і скловолокно не бояться води та комах. Бетон дуже міцний, але може тріскатися без належного захисту.

Стиль будинку. Класичним будинкам пасує дерево. Сучасним – скловолокно або ПВХ із лаконічним дизайном.

Довговічність і догляд. Дерево потребує регулярного фарбування чи обробки. Скловолокно й ПВХ майже не вимагають догляду. Бетон служить десятиліттями, але може потребувати герметизації.

Бюджет. ПВХ – найдоступніший варіант. Дерево – середня ціна, але вищі витрати на догляд. Скловолокно – дорожче на старті, зате мінімальний догляд. Бетон – найдорожчий, зате найміцніший.

Популярні матеріали:

Дерево – класичний вигляд, можна фарбувати або тонувати, але потребує догляду.

Скловолокно – легке, міцне, стійке до вологи й комах, майже не потребує обслуговування.

Бетон – максимально міцний і довговічний, підходить для великих будинків, але важкий і дорогий в установці.

ПВХ – бюджетний, не гниє, легкий у монтажі, але менш міцний (часто використовується як декоративна оболонка).

