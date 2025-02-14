10 признаков, что бойлер отслужил свой срок и скоро сломается

Бойлер – тот тип техники, который нужно периодически обслуживать. Чистка и замена анода являются обязательными процессами, чтобы бойлер продолжал работать и греть воду. Впрочем, ни одна техника не может служить вечно, а потому существуют признаки, которые сигнализируют – пора обновить водонагреватель.

Как избежать сюрпризов и понять, что бойлер может скоро поломаться – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Интересно Что нужно знать перед покупкой индукционной плиты: 5 факторов, на которые следует обратить внимание

Срок службы подходит к концу

В среднем водонагреватель может прослужить до 12 лет. Если срок работы бойлера уже подходит к концу, то стоит задуматься над покупкой нового. Конечно, в случае возникновения проблем, технику можно отремонтировать, однако в некоторых случаях это может быть неоправданно и лучше сразу покупать новый.

Малое количество горячей воды

Каждый бойлер рассчитан на подогрев конкретного объема воды (50, 80, 100 и т.д. литров воды). Если раньше горячей воды хватало на закрытие потребностей, а сейчас кажется, что вода просто исчезает, то это свидетельствует о серьезных проблемах в водонагревателе.

Плохой подогрев воды может быть из-за неисправности термостата, накопления осадка или неисправности нагревательного элемента. Впрочем, если эти проблемы возникали и раньше, то стоит задуматься над покупкой нового нагревателя.



Признаки, что бойлер скоро сломается / Фото Pexels

Увеличение счетов за электроэнергию

Новые водонагреватели имеют высокий уровень энергоэффективности, что позволяет им нагревать воду с минимальным количеством электроэнергии. Если же счета за свет начали расти, то, возможно, старый бойлер стал не эффективным и стоит задуматься над его заменой.

Ржавая или мутная вода

Вода из бойлера должна быть чистой. Если же она стала ржавой, мутной или изменила цвет, то это свидетельствует о проблемах с водонагревателем. Возможно, это удастся решить обычной чисткой или заменой анода, однако, если внутри бойлера сильная коррозия, то стоит инвестировать в замену техники.

Непостоянная температура воды

Водонагреватели имеют встроенный термостат, который можно установить на желаемую температуру. Прибор нагреет воду до установленного уровня, обеспечивая постоянную температуру.

Однако если температура кажется непостоянной даже без использования большого количества горячей воды, это может указывать на наличие проблемы, например образование осадка или старение компонентов. Возможно, проблему удастся устранить, но нестабильную температуру воды следует воспринимать как признак, что водонагреватель начал выходить из строя, поэтому стоит как можно скорее заменить его.



Непостоянная температура свидетельствует о проблемах с бойлером / Фото Unsplash

Странный шум

Обычно водонагреватель работает относительно тихо, поэтому если вы заметили странные звуки, например урчание, треск или стук, это, как правило, свидетельствует о том, что с устройством что-то не так. Некоторые из этих шумов указывают на накопление осадка в основе водонагревателя, который часто можно решить промывкой бака, но иногда проблема может быть серьезнее, поэтому стоит обновить бойлер.

Бойлер протекает

Протекание бойлера может возникать из-за старого клапана или ослабленного соединения. Впрочем, если вода течет из самого корпуса или бака, то эту проблему нельзя игнорировать. Всю воду из бойлера следует немедленно слить и вызвать мастера. Возможно, водонагреватель отжил свой срок и придется покупать новый.

К теме Как слить воду из бойлера и не затопить соседей

Плохое давление воды

Давление воды из кранов горячей и холодной воды должно быть одинаковым. Если же заметна разница, это признак того, что водонагреватель нуждается в ремонте. Избыток осадка в водонагревателе может замедлить поток воды, уменьшив давление воды в смесителях горячей воды, душевых насадках и приборах, использующих воду. Возможно, поможет чистка резервуара для воды, но если накопление чрезвычайно серьезное – возможно, нужно заменить водонагреватель.



Проблемы с бойлером, которые нельзя игнорировать / Фото Unsplash

Ржавчина или коррозия на внешней части водонагревателя

Если вы заметили ржавчину или следы коррозии на трубах, клапанах или внешней части водонагревателя, это признак того, что техника портится, и вам следует начать планировать бюджет на замену бойлера для дома.

Частые ремонты бойлера

Как правило, новый водонагреватель не нуждается в ремонте, но чем старее становится устройство, тем больше вероятность, что детали прибора начнут выходить из строя. Это становится причиной частых ремонтов. При регулярном обслуживании количество ремонтов должно быть минимальным, но если это становится частым явлением, то это признак, что устройство выходит из строя и надо выбрать новый.