6 бордюрных растений, которые придадут вашему саду структуры и цвета
- Бордюрные растения добавляют текстуры и четкости саду.
- Их перечень включает лилейник, хосту, гейхеру, ромашки, морозник и розы.
Бордюрные растения – это не только декоративный элемент, но и практическое решение для зонирования сада. Они добавляют текстуры, четкости и динамики любому ландшафту – независимо от размера участка или уровня вашего садоводческого опыта.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если вы ищете варианты, которые сочетают красоту с неприхотливостью, обратите внимание на эти лучшие растения, рекомендованные экспертами.
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Лилейник
Эти ярко-желтые многолетники цветут с весны до осени и не требуют много воды. Они хорошо переносят разные типы почвы и быстро разрастаются, создавая плотные бордюры. Идеальны для солнечных участков.
Хоста
Отличный вариант для теневых зон. Хосты формируют пышные курганы листьев, которые добавляют глубины саду. Они легко размножаются делением и не требуют сложного ухода.
Гейхера
Красочные листья – от лаймового до бордового – и нежное цветение делают это растение фаворитом среди бордюрных. Они хорошо растут в полутени и нуждаются в легком мульчировании.
Ромашки
Эти классические белые цветы с желтыми серединками привлекают взгляд и не требуют сложного ухода. При удалении увядших цветов цветут все лето.
Морозник
Один из самых первых вестников весны. Имеет яркие цветы разных цветов и прекрасно подходит для тенистых мест под деревьями.
Розы
Низкорослые кустовые сорта роз добавляют изысканности бордюрам. Выбирайте сорта с высокой устойчивостью к болезням для минимального ухода.
Кстати, обустраивая свой сад, важно учитывать также климатические условия. В частности, стоит обратить внимание на засухоустойчивые растения.