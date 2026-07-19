Большинство даже не догадывается: зачем садоводы закапывают в горшки бутылки из-под вина
Полив комнатных и садовых растений во время отпуска или в жаркие летние дни часто становится настоящей проблемой. Однако опытные садоводы нашли простой способ, который помогает поддерживать влажность почвы без дорогостоящих систем автополива. Для этого понадобится всего лишь пустая бутылка из-под вина.
Об этом методе рассказало издание Martha Stewart.
Как работает этот способ?
Секрет заключается в обычных законах физики. После того как наполненную водой бутылку переворачивают и погружают горлышком в почву, внутри образуется небольшой вакуум, который не позволяет воде вытечь сразу. Когда земля вокруг начинает высыхать, она постепенно "вытягивает" необходимое количество влаги, и вода медленно поступает к корням.
Таким образом, бутылка работает как простая система капельного полива, обеспечивая растение влагой без риска перелива. Такой способ особенно пригодится во время коротких поездок, в жаркую погоду или тогда, когда нет возможности ежедневно поливать растения.
Как правильно использовать бутылку?
- Перед использованием бутылку необходимо тщательно вымыть горячей водой с добавлением небольшого количества белого уксуса. Это поможет удалить остатки вина, которые могут способствовать образованию плесени.
- После этого бутылку объемом примерно 750 миллилитров наполняют чистой водой. По желанию можно добавить слабый раствор компостного чая, если растение нуждается в дополнительной подкормке.
- Перед установкой бутылки почву рекомендуется хорошо полить. Это поможет обеспечить равномерное распределение влаги и не позволит земле сразу впитать весь запас воды.
- Затем отверстие бутылки закрывают пальцем, переворачивают ее вверх дном и вставляют в землю под небольшим углом. По словам экспертов, именно наклонное положение обеспечивает более медленное поступление воды и снижает риск закупоривания горлышка почвой.
Как понять, что система работает?
Примерно через час после установки стоит осмотреть горлышко бутылки. Если внутри появились один-два небольших пузырька воздуха, это означает, что вода постепенно поступает в почву так, как и задумывалось.
Такой способ лучше всего подходит для комнатных цветов, контейнерных растений, вазонов на балконе, а также отдельных овощных культур в больших горшках. В то же время он не заменит полноценного полива больших грядок или деревьев, но может стать простым решением для поддержания влажности почвы в течение нескольких дней.