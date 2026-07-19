Про цей метод розповіло видання Martha Stewart.
Як працює цей спосіб?
Секрет полягає у звичайних законах фізики. Після того як наповнену водою пляшку перевертають і занурюють шийкою в ґрунт, усередині утворюється невеликий вакуум, який не дозволяє воді витекти одразу. Коли земля навколо починає висихати, вона поступово "витягує" необхідну кількість вологи, і вода повільно надходить до коріння.
Таким чином пляшка працює як проста система крапельного поливу, забезпечуючи рослину вологою без ризику переливу. Такий спосіб особливо стане у пригоді під час коротких поїздок, у спекотну погоду або тоді, коли немає можливості щодня поливати рослини.
Як правильно використовувати пляшку?
- Перед використанням пляшку необхідно ретельно вимити гарячою водою з додаванням невеликої кількості білого оцту. Це допоможе видалити залишки вина, які можуть сприяти утворенню плісняви.
- Після цього пляшку об'ємом приблизно 750 мілілітрів заповнюють чистою водою. За бажанням можна додати слабкий розчин компостного чаю, якщо рослина потребує додаткового підживлення.
- Перед встановленням пляшки ґрунт рекомендують добре полити. Це допоможе забезпечити рівномірний розподіл вологи й не дозволить землі одразу поглинути весь запас води.
- Потім отвір пляшки закривають пальцем, перевертають її догори дном і вставляють у землю під невеликим кутом. За словами експертів, саме похиле положення забезпечує більш повільне надходження води та зменшує ризик закупорювання шийки ґрунтом.
Садівники закопують у горщики пляшки з-під вина / Фото Unsplash Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Як зрозуміти, що система працює?
Приблизно через годину після встановлення варто оглянути шийку пляшки. Якщо всередині з'явилися одна-дві невеликі бульбашки повітря, це означає, що вода поступово надходить у ґрунт так, як і задумано.
Такий спосіб найкраще працює для кімнатних квітів, контейнерних рослин, вазонів на балконі, а також окремих овочевих культур у великих горщиках. Водночас він не замінить повноцінного поливу великих грядок або дерев, але може стати простим рішенням для підтримання вологості ґрунту протягом кількох днів.