Про цей метод розповіло видання Martha Stewart.

Як працює цей спосіб?

Секрет полягає у звичайних законах фізики. Після того як наповнену водою пляшку перевертають і занурюють шийкою в ґрунт, усередині утворюється невеликий вакуум, який не дозволяє воді витекти одразу. Коли земля навколо починає висихати, вона поступово "витягує" необхідну кількість вологи, і вода повільно надходить до коріння.

Таким чином пляшка працює як проста система крапельного поливу, забезпечуючи рослину вологою без ризику переливу. Такий спосіб особливо стане у пригоді під час коротких поїздок, у спекотну погоду або тоді, коли немає можливості щодня поливати рослини.

Як правильно використовувати пляшку?

Перед використанням пляшку необхідно ретельно вимити гарячою водою з додаванням невеликої кількості білого оцту. Це допоможе видалити залишки вина, які можуть сприяти утворенню плісняви. Після цього пляшку об'ємом приблизно 750 мілілітрів заповнюють чистою водою. За бажанням можна додати слабкий розчин компостного чаю, якщо рослина потребує додаткового підживлення. Перед встановленням пляшки ґрунт рекомендують добре полити. Це допоможе забезпечити рівномірний розподіл вологи й не дозволить землі одразу поглинути весь запас води. Потім отвір пляшки закривають пальцем, перевертають її догори дном і вставляють у землю під невеликим кутом. За словами експертів, саме похиле положення забезпечує більш повільне надходження води та зменшує ризик закупорювання шийки ґрунтом.

Садівники закопують у горщики пляшки з-під вина / Фото Unsplash

Як зрозуміти, що система працює?

Приблизно через годину після встановлення варто оглянути шийку пляшки. Якщо всередині з'явилися одна-дві невеликі бульбашки повітря, це означає, що вода поступово надходить у ґрунт так, як і задумано.

Такий спосіб найкраще працює для кімнатних квітів, контейнерних рослин, вазонів на балконі, а також окремих овочевих культур у великих горщиках. Водночас він не замінить повноцінного поливу великих грядок або дерев, але може стати простим рішенням для підтримання вологості ґрунту протягом кількох днів.