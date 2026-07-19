Об этом методе рассказало издание Martha Stewart.

Как работает этот способ?

Секрет заключается в обычных законах физики. После того как наполненную водой бутылку переворачивают и погружают горлышком в почву, внутри образуется небольшой вакуум, который не позволяет воде вытечь сразу. Когда земля вокруг начинает высыхать, она постепенно "вытягивает" необходимое количество влаги, и вода медленно поступает к корням.

Таким образом, бутылка работает как простая система капельного полива, обеспечивая растение влагой без риска перелива. Такой способ особенно пригодится во время коротких поездок, в жаркую погоду или тогда, когда нет возможности ежедневно поливать растения.

Как правильно использовать бутылку?

Перед использованием бутылку необходимо тщательно вымыть горячей водой с добавлением небольшого количества белого уксуса. Это поможет удалить остатки вина, которые могут способствовать образованию плесени. После этого бутылку объемом примерно 750 миллилитров наполняют чистой водой. По желанию можно добавить слабый раствор компостного чая, если растение нуждается в дополнительной подкормке. Перед установкой бутылки почву рекомендуется хорошо полить. Это поможет обеспечить равномерное распределение влаги и не позволит земле сразу впитать весь запас воды. Затем отверстие бутылки закрывают пальцем, переворачивают ее вверх дном и вставляют в землю под небольшим углом. По словам экспертов, именно наклонное положение обеспечивает более медленное поступление воды и снижает риск закупоривания горлышка почвой.

Садоводы закапывают в горшки бутылки из-под вина / Фото Unsplash

Как понять, что система работает?

Примерно через час после установки стоит осмотреть горлышко бутылки. Если внутри появились один-два небольших пузырька воздуха, это означает, что вода постепенно поступает в почву так, как и задумывалось.

Такой способ лучше всего подходит для комнатных цветов, контейнерных растений, вазонов на балконе, а также отдельных овощных культур в больших горшках. В то же время он не заменит полноценного полива больших грядок или деревьев, но может стать простым решением для поддержания влажности почвы в течение нескольких дней.