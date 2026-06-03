Был "запрещен" почти 100 лет: неожиданный садовый тренд возвращается в 2026 году

В 2026 году возвращается один из старейших садовых трендов. Это сказочные гномы.

Их история начинается еще в Германии в XIX веке, где появились первые фигурки "гартенцвергов" – сказочных гномов из фольклора горняков. Об этом пишет Apartmant Theraphy.

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Почему садовые гномы снова в тренде?

Известный выставочный садовый фестиваль Chelsea Flower Show в Лондоне, который организует Королевское садоводческое общество, ежегодно задает тренды в мире ландшафтного дизайна. Его посещают даже члены королевской семьи и знаменитости, а идеи оттуда быстро распространяются по всему миру. И в этом году главной неожиданностью стало возвращение садовых гномов – декора, который был фактически запрещен более 100 лет.

В 1927 году организаторы Chelsea Flower Show решили, что на выставке должны быть только серьезные садовые элементы – растения, композиции, дизайн. Поэтому они запретили все статуи и декоративные фигуры, включая гномов. Гномы тогда считались не "изысканным декором", а скорее массовым, немного китчевым декоративным элементом.

Позже запрет почти не отменяли: только один раз в 2013 году – для благотворительной акции.

Еще в 1927 году на выставке запретили все садовые статуи и подобные украшения. И только один раз запрет снимали – в 2013 году для благотворительной акции.

А уже в 2026 году гномы вернули, потому что современный тренд в садоводстве стал более легким и игровым – теперь гномов воспринимают как шуточный, сказочный акцент, а не как "безвкусицу".

Даже король Чарльз имеет интерес к гномам – в его саду есть фигурка, которая, по словам садоводов, иногда "будто меняет место". Это добавляет тренду еще большей популярности.

Гномики возвращаются в наши сады / Фото Pinterest

Как использовать гномов в саду?

Дизайнеры советуют не перебарщивать. Гномы работают лучше всего как маленькие, неожиданные акценты. Достаточно 1 – 2 фигурки, чтобы добавить саду немного юмора и сказочной атмосферы.

Их можно:

поставить среди цветов в клумбе;

спрятать возле дорожек или кустов;

добавить к горшкам с растениями;

даже использовать на балконе или дома.

Есть яркие модели, которые легко заметить, а есть "каменные" или минималистичные – они будто сливаются с природой и выглядят как маленький сюрприз в саду.

Садовые гномы снова в тренде – и на этот раз их официально одобрили даже на самой престижной садовой выставке. Они возвращают в сады немного игры, настроения и сказочности.

Какой садовый тренд 60-х возрождается в 2026 году?

Мода прошлых десятилетий часто возвращается, и рокарии – каменные сады – снова стали популярными. Впервые они были в тренде еще в 1960-х, а теперь переживают новое возрождение из-за своей практичности и неприхотливости в уходе.

Сегодня ландшафтные дизайнеры и блогеры активно показывают преимущества рокариев в соцсетях. Такие сады хорошо смотрятся в любое время года, ведь даже зимой сохраняют декоративность.

Рокарии могут быть очень разными – от небольших композиций с камнями до больших гравийных садов с растениями или сухими ручьями.