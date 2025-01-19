9 причин, почему стоит положить кусок мыла в саду

Мыло, которое обычно ассоциируется с мытьем рук и тела, имеет множество других применений как в доме, так и на улице.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, его универсальность способна удивить даже самых опытных хозяев. Как же можно небанально использовать мыло в саду, рассказываем далее.

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Защита от животных

Некоторые животные, например зайцы, могут наносить вред вашему саду. Использование мыла с сильным запахом поможет отпугнуть этих нежелательных гостей. Повесьте кусок мыла на ограду или "посадите" его в саду, закрепив на палках.

Борьба с насекомыми

Мыло может стать барьером также против насекомых, в частности мух или комаров. Оставьте кусочек возле пораженных растений или обработайте им места, через которые насекомые проникают в теплицу или другое помещение.

Кроме того, мыльная пена помогает избавиться от тли, белокрылок и клещей. Осторожно нанесите ее на листья и стебли растений, после чего смойте водой.

Вместе с тем можете использовать мыло и для улучшения репеллентов. Мыло добавляют в средства против насекомых, чтобы сделать их более липкими. Для этого можно растопить остатки мыла и смешать с пестицидом.

Использование в компосте

Добавьте остатки мыла в компост для борьбы с насекомыми и плесенью. Убедитесь, что мыло не содержит синтетических красителей или ароматизаторов.

Уничтожение сорняков

Приготовьте средство от сорняков, смешав растопленное мыло с белым уксусом. Раствор высушит сорняки, но будьте осторожны, чтобы он не попал на полезные растения.

Также если вы случайно столкнулись с ядовитым плющом, мыло поможет удалить растительное масло, которое вызывает раздражение.

Мыло полезно не только для мытья рук / Фото Freepik

Очистка растений

Чтобы листья растений были чистыми и здоровыми, нанесите мыльную пену, протрите его влажной тканью и оставьте высыхать.

Дезинфекция горшков

Перед повторным использованием горшки следует очистить их от остатков грязи, бактерий и плесени с помощью мыла.

Очистка инструментов

Мойте садовый инструмент с мылом после каждого использования, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней. После мытья высушите инструменты, чтобы избежать ржавчины.

Смазывание инструментов

Нанесите мыло на лезвия режущих инструментов. Это предотвращает ржавление и облегчает работу с ними.

Очистка рук

После работы в саду используйте мыло для мытья рук прямо на месте, смывая грязь шлангом. Чтобы избежать попадания грязи под ногти, нанесите сухое мыло перед началом работы.