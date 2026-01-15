"Из 10 выживает только одна": Ольга Сумская рассказала, чем нельзя кормить птиц

Актриса Ольга Сумская призвала украинцев в эти дни сильных морозов подкармливать птиц. Ведь им трудно найти пищу на земле, скованной снегом и льдом.

Сумская отметила, что морозы только начались, а уже есть замерзшие птицы, передает 24 Канал со ссылкой на пост актрисы в инстаграм.

Как правильно кормить птиц зимой?

Ольга Сумская привела печальную статистику: из 10 синиц до весны доживает только 1 – остальные погибают не из-за слабости, а из-за голода и холода.

Поэтому украинцам следует подкармливать птичек, развесив на деревьях кормушки и насыпав туда еды.

Что можно давать:

Несоленые семечки подсолнечника и тыквы;

Несоленое сало;

Пшено и другие крупы

В то же время нельзя птичек кормить хлебом.

Даже горстка, раз или два в неделю, может спасти жизнь. Птицы умирают тихо. Особенно мелкие, их уже становится все меньше во дворах и парках. Пожалуйста, позаботимся о них. Пока еще есть время. Пока еще есть кого ждать весной,

– говорится в посте актрисы.

Как пишет Southern Living, хлеб нельзя птичкам, потому что

Мало питательных веществ – хлеб почти не содержит белков, жиров, витаминов и минералов, которые нужны птицам для жизни.

Пустые калории – если птицы наедаются хлебом, они не едят настоящую пищу и могут страдать от недоедания.

Может плесневеть – плесень на хлебе делает птиц больными.

Привлекает вредителей – хлеб может привлекать мышей, крыс, енотов и других нежелательных животных.

Мешает молодым птицам научиться искать естественную пищу – особенно это важно для утят и птенцов.

К слову, кормушку следует вешать так, чтобы птицы могли есть безопасно: на расстоянии 1 – 9 метров от окна. Ставьте рядом свежую воду – птицам нужна вода не менее, чем корм.

Заметьте, что птицы видят блики на окнах и могут врезаться в стекло. Поэтому используйте наклейки, пленку или сетку снаружи, чтобы уменьшить риск.