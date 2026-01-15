"Из 10 выживает только одна": Ольга Сумская рассказала, чем нельзя кормить птиц
Актриса Ольга Сумская призвала украинцев в эти дни сильных морозов подкармливать птиц. Ведь им трудно найти пищу на земле, скованной снегом и льдом.
Сумская отметила, что морозы только начались, а уже есть замерзшие птицы, передает 24 Канал со ссылкой на пост актрисы в инстаграм.
Как правильно кормить птиц зимой?
Ольга Сумская привела печальную статистику: из 10 синиц до весны доживает только 1 – остальные погибают не из-за слабости, а из-за голода и холода.
Поэтому украинцам следует подкармливать птичек, развесив на деревьях кормушки и насыпав туда еды.
Что можно давать:
- Несоленые семечки подсолнечника и тыквы;
- Несоленое сало;
- Пшено и другие крупы
В то же время нельзя птичек кормить хлебом.
Даже горстка, раз или два в неделю, может спасти жизнь. Птицы умирают тихо. Особенно мелкие, их уже становится все меньше во дворах и парках. Пожалуйста, позаботимся о них. Пока еще есть время. Пока еще есть кого ждать весной,
– говорится в посте актрисы.
Как пишет Southern Living, хлеб нельзя птичкам, потому что
- Мало питательных веществ – хлеб почти не содержит белков, жиров, витаминов и минералов, которые нужны птицам для жизни.
- Пустые калории – если птицы наедаются хлебом, они не едят настоящую пищу и могут страдать от недоедания.
- Может плесневеть – плесень на хлебе делает птиц больными.
- Привлекает вредителей – хлеб может привлекать мышей, крыс, енотов и других нежелательных животных.
- Мешает молодым птицам научиться искать естественную пищу – особенно это важно для утят и птенцов.
К слову, кормушку следует вешать так, чтобы птицы могли есть безопасно: на расстоянии 1 – 9 метров от окна. Ставьте рядом свежую воду – птицам нужна вода не менее, чем корм.
Заметьте, что птицы видят блики на окнах и могут врезаться в стекло. Поэтому используйте наклейки, пленку или сетку снаружи, чтобы уменьшить риск.