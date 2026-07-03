Будут слаще меда: чем обязательно подкормить морковь и свеклу в июле

В июле у моркови и свеклы активно формируются корнеплоды, поэтому именно сейчас они больше всего нуждаются в правильной подкормке. От выбранного удобрения зависит не только размер овощей, но и их вкус, сочность и способность долго храниться.

Издание Gardening Know How рассказало , какое удобрение нужно моркови и свекле в июле.

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Какие удобрения нужны моркови и свекле?

В начале сезона эти культуры нуждаются в азоте, который помогает нарастить зеленую массу. Однако с середины лета ситуация меняется: растения направляют все силы на развитие корнеплодов. Именно поэтому в июле рекомендуется отказаться от азотных удобрений и перейти на подкормки, богатые калием и фосфором.

Калий способствует накоплению сахаров, поэтому морковь и свекла становятся слаще и ароматнее.

накоплению сахаров, поэтому морковь и свекла становятся слаще и ароматнее. Фосфор, в свою очередь, помогает корнеплодам набирать массу и улучшает их лежкость при зимнем хранении.

Среди минеральных удобрений огородники чаще всего используют:

монофосфат калия;

суперфосфат;

нитрат калия.

Раствор готовят в соответствии с инструкцией производителя, а подкормку проводят только после предварительного полива грядок.

Чем подкормить без "химии"?

Тем, кто предпочитает натуральные удобрения, стоит обратить внимание на древесную золу. Она содержит калий, фосфор и другие полезные микроэлементы, необходимые для развития корнеплодов. Для приготовления подкормки примерно 200 граммов просеянной золы растворяют в 10 литрах теплой воды и дают смеси настояться. После этого под каждое растение выливают около стакана раствора.



Древесная зола поможет подкормить морковь и свеклу в июле / Фото Unsplash

Еще один популярный вариант – травяной настой. Для него используют крапиву, одуванчик, клевер и другие сорняки. Емкость заполняют травой примерно на две трети, заливают водой и оставляют настаиваться на три суток. Перед поливом концентрат разбавляют водой в соотношении 1:5.

Каких ошибок следует избегать?

Огородники отмечают, что любые удобрения нужно вносить только во влажную почву. Если подкармливать сухие грядки, можно повредить корневую систему растений. Кроме того, в июле не рекомендуется использовать азотные удобрения.

Они стимулируют рост ботвы вместо корнеплодов, а также могут способствовать накоплению нитратов. Не стоит применять и свежий навоз – он способен обжечь корни, ухудшить форму овощей и негативно повлиять на их качество.