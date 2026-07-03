Видання Gardening Know How розповіло, яке добриво потрібно моркві та буряку в липні.

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Які добрива потрібні моркві та буряку?

На початку сезону ці культури потребують азоту, який допомагає наростити зелену масу. Однак із середини літа ситуація змінюється: рослини спрямовують усі сили на розвиток коренеплодів. Саме тому в липні рекомендується відмовитися від азотних добрив і перейти на підживлення, багаті калієм і фосфором.

Калій сприяє накопиченню цукрів, завдяки чому морква та буряк стають солодшими й ароматнішими.

сприяє накопиченню цукрів, завдяки чому морква та буряк стають солодшими й ароматнішими. Фосфор, своєю чергою, допомагає коренеплодам набирати масу та покращує їхню лежкість під час зимового зберігання.

Серед мінеральних добрив городники найчастіше використовують:

монофосфат калію;

суперфосфат;

нітрат калію.

Розчин готують відповідно до інструкції виробника, а підживлення проводять лише після попереднього поливу грядок.

Чим підживити без "хімії"?

Тим, хто віддає перевагу натуральним добривам, варто звернути увагу на деревний попіл. Він містить калій, фосфор та інші корисні мікроелементи, необхідні для розвитку коренеплодів. Для приготування підживлення приблизно 200 грамів просіяного попелу розчиняють у 10 літрах теплої води та дають суміші настоятися. Після цього під кожну рослину виливають близько склянки розчину.



Деревний попіл допоможе підживити моркву та буряк у липні / Фото Unsplash

Ще один популярний варіант – трав'яний настій. Для нього використовують кропиву, кульбабу, конюшину та інші бур'яни. Ємність заповнюють травою приблизно на дві третини, заливають водою та залишають настоюватися на три доби. Перед поливом концентрат розводять водою у співвідношенні 1:5.

Яких помилок варто уникати?

Городники наголошують, що будь-які добрива потрібно вносити лише у вологий ґрунт. Якщо підживлювати сухі грядки, можна пошкодити кореневу систему рослин. Крім того, у липні не рекомендується використовувати азотні добрива.

Вони стимулюють ріст бадилля замість коренеплодів, а також можуть сприяти накопиченню нітратів. Не варто застосовувати й свіжий гній – він здатний обпалити коріння, погіршити форму овочів і негативно вплинути на їхню якість.