Благодаря этому рецепту помидоры не просто растут – они активно развиваются и дают обильный урожай. Об этом пишет BestFeed.

Смотрите также: 7 овощей, которые дорого покупать, но дешево выращивать самому

Чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были крупными и сочными

Старинный метод заключается в смешивании дрожжей, банановой кожуры, сахара и воды.

Сухие активные дрожжи в сочетании с сахаром и теплой водой способствуют развитию полезных микроорганизмов в почве. Они помогают разлагать органические вещества, благодаря чему растения легче усваивают питательные элементы.

Банановая кожура богата калием – одним из важнейших элементов для формирования крупных и сочных плодов. Кроме того, она содержит магний и фосфор, которые также необходимы томатам.

Для приготовления удобрения понадобятся:

1 столовая ложка сухих дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

1 стакан теплой воды;

1 хорошо вымытая банановая кожура;

около 5 литров воды для разведения.

Сначала растворите дрожжи и сахар в теплой воде. Оставьте смесь на 2 часа, чтобы началось брожение. За это время активно размножаются полезные бактерии, запускаются естественные процессы ферментации и образуется питательный раствор, похожий по свойствам на плодородную почву.

После того как смесь настоялась, измельчите банановую кожуру с небольшим количеством воды в блендере до однородной массы.

Смешайте банановое пюре с дрожжевым раствором. Долейте оставшуюся воду.

В результате должна получиться слегка мутная жидкость со слабым естественным запахом.

Полученным раствором нужно поливать почву вокруг каждого куста раз в 15 дней в течение всего сезона.

Уже через 5 – 8 недель после подкормки плоды начинают заметно увеличиваться в размере. Многие огородники отмечают, что помидоры становятся крупнее, сочнее и ароматнее.

Уже через месяц плоды станут крупнее и ароматнее / Фото Pinterest

Обратите внимание! Не стоит поливать смесью листья, особенно в сырую погоду, чтобы не создавать благоприятных условий для развития грибковых заболеваний. Также нельзя использовать концентрат без разбавления – избыток питательных веществ может повредить корни.

Как сделать урожай помидоров более обильным

Июнь и июль – самый важный период для помидоров, когда они переходят от роста листьев к формированию плодов. Эксперт по садоводству советует: