Помидоры считаются довольно неприхотливыми, если обеспечить им достаточное количество солнца и влаги. Об этом рассказала эксперт по садоводству Кейт Тернер из компании Miracle-Gro, пишет The Express.

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Какая ежедневная привычка увеличит урожай помидоров?

Для нормального развития растениям требуется не менее 6 – 7 часов прямого солнечного света ежедневно. Не менее важна и подкормка, ведь именно она обеспечивает томаты питательными веществами.

По словам Тернер, правильный уход поможет вырастить здоровые и крепкие растения, которые в конце лета порадуют щедрым урожаем сочных помидоров.

Когда речь идет об увеличении урожая томатов, решающее значение имеет правильное время. Не нужно подкармливать растения сразу после высадки. Дождитесь естественного сигнала – появления первых желтых цветков. Именно тогда следует начинать вносить удобрения для томатов,

– говорит эксперт.

Она пояснила, что в этот момент растение переходит от роста листьев к формированию плодов, поэтому именно тогда ему больше всего нужны дополнительные питательные вещества.

После начала подкормки очень важно делать это регулярно, особенно если помидоры растут в контейнерах, где питательные вещества быстро вымываются из почвы. Выберите один конкретный день недели и неукоснительно его соблюдайте.

Вносить удобрения для томатов нужно регулярно / Фото Pinterest

Регулярное внесение удобрений обеспечивает растениям постоянный доступ к питательным веществам, предотвращает задержки в росте и способствует равномерному развитию плодов.

В то же время Кейт предостерегает от чрезмерной подкормки. Избыток удобрений повышает концентрацию солей в почве, что может вызвать сильные ожоги корней и навсегда повредить растение.

Также стоит внимательно следить за листьями. Если они начинают желтеть, это может свидетельствовать о недостатке питательных веществ. В таком случае эксперт советует чередовать обычное удобрение для томатов с комплексным жидким удобрением, чтобы быстро восстановить здоровый зеленый цвет листьев.

В заключение Кейт дала еще один важный совет: никогда не вносите удобрения в сухую почву. Сначала полейте растения обычной водой – это подготовит почву, защитит корни и поможет питательным веществам лучше усвоиться.

Чтобы подкормка была максимально эффективной, ее лучше проводить утром. Ночью корневая система томатов работает менее активно, поэтому удобрения могут дольше оставаться во влажной почве, что повышает риск загнивания корней.

По словам эксперта, утренняя подкормка совпадает с началом активной работы корней, когда они интенсивно поглощают воду и питательные вещества, помогая растению легче переносить жаркое полуденное солнце.

Ранее мы писали о том, чем подкармливать помидоры во время цветения для обильного урожая.