Помідори вважаються досить невибагливими, якщо їм забезпечити достатньою кількість сонця та вологи. Про це розповіла експертка із садівництва Кейт Тернер із Miracle-Gro, пише The Express.

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Яка щоденна звичка збільшить врожай помідорів?

Для нормального розвитку рослинам потрібно щонайменше 6 – 7 годин прямого сонячного світла щодня. Не менш важливе і підживлення, адже саме воно забезпечує томати поживними речовинами.

За словами Тернер, правильний догляд допоможе виростити здорові та міцні рослини, які наприкінці літа порадують щедрим урожаєм соковитих помідорів.

Коли йдеться про збільшення врожаю томатів, вирішальне значення має правильний час. Не потрібно підживлювати рослини відразу після висаджування. Дочекайтеся природного сигналу – появи перших жовтих квіток. Саме тоді слід починати вносити добрива для томатів,

– каже екпертка.

Вона пояснила, що у цей момент рослина переходить від росту листя до формування плодів, тому саме тоді їй найбільше потрібні додаткові поживні речовини.

Після початку підживлення дуже важливо робити це регулярно, особливо якщо томати ростуть у контейнерах, де поживні речовини швидко вимиваються з ґрунту. Оберіть один конкретний день тижня й неухильно його дотримуйтеся.

Вносити добрива для томатів потрібно регулярно / Фото Pinterest

Регулярне внесення добрив забезпечує рослинам постійний доступ до поживних речовин, запобігає затримкам у рості та сприяє рівномірному розвитку плодів.

Водночас Кейт застерігає від надмірного підживлення. Надлишок добрив підвищує концентрацію солей у ґрунті, що може викликати сильні опіки коренів і назавжди пошкодити рослину.

Також варто уважно стежити за листям. Якщо воно починає жовтіти, це може свідчити про нестачу поживних речовин. У такому разі експертка радить чергувати звичайне добриво для томатів із комплексним рідким добривом, щоб швидко відновити здоровий зелений колір листя.

Наостанок Кейт дала ще одну важливу пораду: ніколи не вносьте добрива в сухий ґрунт. Спочатку полийте рослини звичайною водою – це підготує ґрунт, захистить коріння й допоможе поживним речовинам краще засвоїтися.

Щоб підживлення було максимально ефективним, його краще проводити вранці. Уночі коренева система томатів працює менш активно, тому добрива можуть довше залишатися у вологому ґрунті, що підвищує ризик загнивання коренів.

За словами експертки, ранкове підживлення збігається з початком активної роботи коренів, коли вони інтенсивно поглинають воду та поживні речовини, допомагаючи рослині легше переносити спекотне полуденне сонце.

Раніше ми писали про те, чим підживлювати томати під час цвітіння для щедрого врожаю.