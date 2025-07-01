Чем мыть глянцевую кухню, чтобы не было разводов

Глянцевая кухня имеет очень эффектный вид, но при этом быстро загрязняется. На ней легко оставить следы от рук, а пятна от приготовления пищи очень заметны.

Чтобы вымыть глянцевую кухню, надо найти несколько лайфхаков. О них сообщает 24 Канал.

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Чем мыть кухню

Глянцевая кухня требует постоянного ухода и регулярной уборки. Однако даже этот процесс может принести неудобства, ведь после мытья могут оставаться разводы.

Чтобы кухня была чистой, а глянцевые фасады – без пятен и разводов, следует придерживаться нескольких простых правил. Так, для очистки от грязи и жира следует взять обычное средство для мытья посуды.

Достаточно развести жидкость для мытья посуды водой и протереть этим раствором все фасады. Чтобы не оставалось разводов, следует выбирать мягкие губки и тряпки.

Мыльный раствор следует смыть чистой водой, а после – протереть сухой тряпкой. Важно брать именно микрофибру, которая идеально вытирать поверхность.

К слову, не следует пользоваться бумажными полотенцами во время мытья глянцевой кухни. Если ими вытирать насухо фасады, то полотенца могут поцарапать поверхности.

Также глянцевые кухни можно помыть хозяйственным мылом. Эксперты говорят, что его можно натереть на терку и растворить в воде. Этим мыльным раствором можно легко помыть все фасады.

Кроме того, протереть глянцевую кухню можно и влажными салфетками для уборки или специальными средствами, которые эффективно удаляют грязь и не оставляют разводов.

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