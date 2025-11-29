Как обезопасить окна от взрывной волны: 6 надежных способов

В условиях постоянных обстрелов украинцы ищут способы, как защитить дома от вражеских ракет, дронов, а также взрывной волны. При взрыве стекло прогибается внутрь. Если нагрузка слишком большая, оно трескается и разлетается осколками.

Чтобы минимизировать риски, окна можно укрепить несколькими простыми методами. Советы подходят как для пластиковых, так и для деревянных конструкций, передает 24 Канал со ссылкой на Moyo.

Чем закрыть окна, чтобы уменьшить риск повреждения обломками?

Скотч

Чтобы уменьшить вибрацию и сдержать осколки, стекло обклеивают липкой лентой. Наклеивать лучше не просто "крестом", а закрывать как можно большую площадь – сплошными полосами с заходом на раму. Так, стекло, вероятнее не разлетится, а только треснет.

Обратите внимание! Малярный скотч слабый, лучше использовать обычный прозрачный.

Тканевые полоски

Хлопковые ленты держат удар не хуже скотча. Их приклеивают на клейстер:

кипятят 0,5 литра воды;

отдельно смешивают 0,5 стакана муки и стакан холодной воды;

вливают смесь в кипящую воду и коротко проваривают;

охлаждают и процеживают.

Полоски смазывают клейстером и наклеивают на стекло с захватом рамы. После высыхания они держат очень крепко.

Бумага или газета

Это самый простой, но самый слабый вариант. Газетные полоски создают минимальный барьер и могут задержать лишь мелкие осколки. Преимущество – легкое удаление со стекла.

Мешки с песком

Самый надежный способ ослабить удар взрыва. Мешками закладывают окна снаружи (для частных домов и первых этажей) или строят баррикады внутри помещения, если квартира расположена высоко. Песок хорошо поглощает энергию взрывной волны.

Мешки тяжелые и хорошо глушат удары / Фото Palmetto industries

Фанера или доски

Деревянный щит смягчает удар и удерживает стекло. Недостаток – темно в комнате. Можно делать вырезы для света. Фанера не защитит от прямого попадания осколков, но предотвращает разлет стекла.

Книжки

Если нет песка, можно выложить оконный проем книжками. Плотно сложенные тома хорошо сдерживают волну и повышают защиту от осколков.

Житель Харькова Александр Компанец поделился лайфхаком, как защитить окна во время обстрелов.

Уменьшить риск выбивания стекла можно с помощью 5 – 6-литровых пластиковых бутылок с водой. Их ставят на подоконник так, чтобы они плотно прижимали створку к раме, но не в местах крепления. В случае взрывной волны окно откроется наружу, а стекло обычно остается целым. Бутылки просто падают на пол и не разбиваются. Наполнять их нужно не до краев, чтобы они не лопнули при падении.

Как украинка случайно изобрела бюджетный аналог бронепленки?

Украинка @aqua_zoo_likhachova рассказала, что ее мама еще летом приклеила тюль к окну на крахмальный раствор, чтобы защитить вазоны от солнца. Во время недавнего взрыва в соседнем доме ударная волна выбила стекла во многих квартирах, но в их – стекло лишь треснуло и не разлетелось. Тюль, приклеенная крахмалом, удержала осколки почти как защитная пленка.