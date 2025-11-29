Як убезпечити вікна від вибухової хвилі: 6 надійних способів

В умовах постійних обстрілів українці шукають способи, як захистити оселі від ворожих ракет, дронів, а також вибухової хвилі. Під час вибуху скло прогинається всередину. Якщо навантаження надто велике, воно тріскається й розлітається уламками.

Щоб мінімізувати ризики, вікна можна зміцнити кількома простими методами. Поради підходять як для пластикових, так і для дерев'яних конструкцій, передає 24 Канал із посиланням на Moyo.

Дивіться також Перевірте негайно: через цю дрібницю вдома холодно навіть з опаленням

Чим закрити вікна, щоб зменшити ризик пошкодження уламками?

Скотч

Щоб зменшити вібрацію та стримати уламки, скло обклеюють липкою стрічкою. Наклеювати найкраще не просто "хрестом", а закривати якомога більшу площу – суцільними смугами з заходом на раму. Так, скло, ймовірніше не розлетиться, а лише трісне.

Зверніть увагу! Малярний скотч слабкий, краще використовувати звичайний прозорий.

Тканинні смужки

Бавовняні стрічки тримають удар не гірше за скотч. Їх приклеюють на клейстер:

кип'ятять 0,5 літра води;

окремо змішують 0,5 склянки борошна й склянку холодної води;

вливають суміш у киплячу воду та коротко проварюють;

охолоджують і проціджують.

Смужки змащують клейстером і наклеюють на скло з захопленням рами. Після висихання вони тримають дуже міцно.

Папір або газета

Це найпростіший, але найслабший варіант. Газетні смужки створюють мінімальний бар'єр і можуть затримати лише дрібні уламки. Перевага – легке видалення зі скла.

Мішки з піском

Найнадійніший спосіб послабити удар вибуху. Мішками закладають вікна зовні (для приватних будинків та перших поверхів) або будують барикади всередині приміщення, якщо квартира розташована високо. Пісок добре поглинає енергію вибухової хвилі.

Мішки важкі і добре глушать удари / Фото Palmetto industries

Фанера або дошки

Дерев'яний щит пом'якшує удар і утримує скло. Недолік – темно в кімнаті. Можна робити вирізи для світла. Фанера не захистить від прямого потрапляння уламків, але запобігає розльоту скла.

Книжки

Якщо немає піску, можна викласти віконний проріз книжками. Щільно складені томи добре стримують хвилю й підвищують захист від осколків.

Мешканець Харкова Олександр Компанець поділився лайфхаком, як захистити вікна під час обстрілів.

Зменшити ризик вибивання скла можна за допомогою 5 – 6-літрових пластикових пляшок із водою. Їх ставлять на підвіконня так, щоб вони щільно притискали стулку до рами, але не в місцях кріплення. У разі вибухової хвилі вікно відкриється назовні, а скло зазвичай лишається цілим. Пляшки просто падають на підлогу й не розбиваються. Наповнювати їх потрібно не до країв, щоб вони не лопнули під час падіння.

Як українка випадково винайшла бюджетний аналог бронеплівки?

Українка @aqua_zoo_likhachova розповіла, що її мама ще влітку приклеїла тюль до вікна на крохмальний розчин, щоб захистити вазони від сонця. Під час недавнього вибуху в сусідньому будинку ударна хвиля вибила шибки у багатьох квартирах, але в їхній – скло лише тріснуло й не розлетілося. Тюль, приклеєна крохмалем, утримала уламки майже як захисна плівка.