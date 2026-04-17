Не жалюзи и не шторы: лучший способ оформить кухонные окна в 2026 году
- Для оформления кухонных окон в 2026 году дизайнеры рекомендуют использовать оконную пленку или полки перед окном.
- Оконная пленка обеспечивает приватность и защиту от солнца, а полки добавляют пространству "живого" интерьера и дополнительное место для хранения.
Чтобы обновить кухню без ремонта, достаточно изменить оформление окон. Классические шторы делают пространство уютным, а жалюзи удобны для регулирования света. Впрочем, сегодня дизайнеры предлагают более современные и легкие решения.
Речь идет об оконной пленке и полках перед окном. Об этом пишет House Digest.
Как оформить окна на кухне в 2026 году?
Оконная пленка – это тонкий декоративный материал, который наклеивается прямо на стекло изнутри. Он не закрывает окно полностью, но меняет его вид и функциональность.
Преимущества:
- приватность – с улицы сложнее увидеть интерьер, особенно вечером;
- защита от солнца – меньше выгорает мебель и поверхности;
- больше света, чем с занавесками – кухня остается светлой;
- чистый минималистичный вид – нет тканей и карнизов нет тканей и карнизов;
- дизайн-возможности: имитация матового стекла, геометрические узоры, декоративные "витражи", современные графические элементы;
- недорогая альтернатива ремонту легко обновить интерьер, подходящая для современных и классических кухонь.
Минусы:
- дешевые пленки могут со временем желтеть;
- сложно переклеить без ошибок;
- неправильная установка портит вид.
Полки перед окном – это более декоративное и функциональное решение: полки монтируются прямо перед окном или частично его перекрывают. На них ставят комнатные растения стеклянную или декоративную посуду, книги с рецептами, небольшие кухонные аксессуары.
Преимущества:
- добавляют "живого" интерьера;
- создают стильную композицию;
- частично закрывают окно для обеспечения приватности;
- дают дополнительное место для хранения;
Недостатки:
- при неправильном оформлении имеет вид беспорядка;
- может уменьшить количество естественного света;
- иногда требуется профессиональный монтаж.
Полки перед окном добавляют интерьеру "живости"
Вместо традиционных штор и жалюзи все чаще используют минималистичную пленку или декоративные полки. Оба варианта помогают сделать пространство более стильным без дорогостоящего ремонта.
Какие шторы лучше не выбирать в 2026 году?
Шторы сильно влияют на вид комнаты, и неудачный выбор может быстро испортить интерьер и потребовать замены.
слишком декорированных штор – с оборками, воланами и сложными драпировками. Они перегружают пространство;
коротких штор до подоконника – визуально "режут" комнату и уменьшают высоту потолка;
многослойных моделей делают интерьер тяжелым;
скучных бежевых или серых штор – могут делать комнату безликой;
дешевых готовых штор – быстро теряют форму и вид.