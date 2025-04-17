Идеальный день для очищения: что обязательно надо убрать на Чистый четверг

Чистый четверг – это один из важных дней Великого поста, традиционно предшествующий Пасхе. Этот день считается особенным и в народе его связывают с очищением.

Согласно традиции, на Чистый четверг следует осуществить очищение души и тела, а также особую уборку в доме, чтобы встретить Пасху в чистоте и гармонии. Что обязательно надо убрать в этот день, рассказывает 24 Канал.

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Уборка в доме

Очищение дома символизирует очищение души, поэтому чистый четверг – это день, когда нужно сделать генеральную уборку. Особое внимание стоит уделить тем местам, которые часто остаются незамеченными во время обычной уборки: за мебелью, на подоконниках, в углах.

Мытье окон и дверей

Чистый четверг – это время, когда стоит помыть окна и двери. Это связано с народным поверьем, что через чистые окна в дом проникает свет и благословение. В традициях многих народов именно окна и двери символизируют доступ в дом внешнего мира, поэтому важно, чтобы они были чистыми.

Кстати, для того, чтобы окна наконец-то блестели чистотой, важно оставить один популярный лайфхак для мытья в прошлом, поскольку он больше не работает.

Чистота на кухне

Особое внимание стоит уделить кухне. Чистка духовок, плит, холодильников и других кухонных приборов не только помогает создать порядок в доме, но и служит подготовкой к праздничным приготовлениям.

Мытье окон является традиционным для Чистого четверга / Фото Freepik

Избавление от ненужного

Чистый четверг также является прекрасной возможностью для избавления от старых вещей, которые накопились в доме. Это могут быть ненужные старые книги, одежда, поломанные предметы быта. Избавившись от лишнего, мы открываем пространство для нового.

Выбрасывание старых продуктов

Также важно на Чистый четверг выбросить продукты, которые потеряли свежесть или уже давно лежат в холодильнике. Это символический жест, который также является очищением и подготовкой к празднику.

Уборка на улице

В народных традициях важно не только осуществить уборку в доме, но и во внешнем пространстве – во дворе и в саду. Согласно народным верованиям, такая чистота также приносит удачу и благополучие в дом.