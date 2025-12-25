Окна не будут запотевать всю зиму: действенный лайфхак

Запотевание окон зимой – распространенная проблема. Влага на стекле портит его вид, способствует появлению плесени и вредит уплотнителям.

Однако решить эту проблему можно простым и дешевым способом – с помощью пищевой соды, которая есть на любой кухне, передает 24 Канал с ссылкой на Ideal Home.

Как избавиться от запотевших окон?

Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух в комнате соприкасается с холодным стеклом.

Проблему усугубляют плохая вентиляция, приготовления пищи, сушки белья и много комнатных растений.

Сода поглощает лишнюю влагу и создает тонкий защитный слой на стекле, из-за чего капли воды не задерживаются, и окна дольше остаются чистыми.

Чтобы приготовить раствор, растворите 2 столовые ложки соды в литре теплой воды. Окна должны быть чистыми и сухими. Мягкой тряпкой или салфеткой из микрофибры нанесите раствор на стекло, особенно на нижнюю часть и углы. Затем дайте высохнуть или протрите сухой тканью. Для эффекта достаточно делать это раз в три недели, а во время сильных морозов или влажности – чаще. Окна будут сухими и прозрачными всю зиму.

Как пишет Mirror, есть еще один гениальный трюк – использование уксуса как средства против запотевания. Просто смешайте уксус и воду в равных пропорциях, нанесите смесь на окна или зеркала с помощью ткани и вытрите насухо, чтобы не осталось разводов. Этот способ работает чуть меньше недели и является одним из самых дешевых. Однако после нанесения может оставаться запах примерно на час, поэтому можно добавить в смесь сок лимона или лайма.

Еще можно нанести небольшое количество средства для мытья посуды на салфетку из микрофибры и тщательно втереть по всей поверхности окна, включая раму. Средство для мытья посуды создает барьер, который не дает конденсату появляться снова.

Избавиться от кондесата на окнах поможет пищевая сода / Фото из открытых источников

Как эффективно избавиться от пыли дома?

Вытирание пыли – простое, но важное дело, ведь без уборки он быстро накапливается. Тиктокер @KleanKrish показал, как легко убрать пыль в любой комнате. Он советует начинать с труднодоступных мест и верхних поверхностей, затем переходить к дверным рамам, стен и мебели. Для этого лучше использовать тряпку из микрофибры или пылесос, чтобы пыль не разлеталась. Убирать следует сверху вниз, не забывая про подоконники, плинтусы и пол.