Вздувшийся ламинат: можно ли его ремонтировать самостоятельно

Полы из ламината стали популярным выбором среди владельцев домов благодаря своей доступности, долговечности и эстетичному виду, имитирующему натуральную древесину.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, несмотря на многочисленные преимущества, ламинат имеет один существенный недостаток – чувствительность к влаге. Даже незначительное увлажнение может привести к разбуханию досок, что испортит внешний вид и функциональность пола. Можно ли в таком случае его легко заменить самостоятельно, рассказываем далее.

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Как влага влияет на ламинат

Основу ламинатной доски составляет ДВП (древесноволокнистая плита), покрытая защитным слоем смолы. Если влага попадает во внутренние слои, доски начинают впитывать ее и расширяться. Это может произойти по нескольким причинам:

повышенная влажность воздуха в помещении;

пролитая жидкость, которую не вытерли вовремя;

чрезмерная или неправильная влажная уборка.

Последствиями становятся видимые повреждения: деформация, поднятие краев, трещины, расслоение или характерное вздутие.

Почему замена – лучшее решение, чем ремонт

Хотя интернет пестрит советами о сушке ламината феном, обогревателем или осушителем воздуха, стоит понимать: если доски уже разбухли – процесс является необратимым. Влага разрушает структуру ДВП, и даже если поверхность подсохнет, внутренние слои могут портиться дальше.

Ламинат не желательно чинить самостоятельно / Фото Freepik

Поэтому, если ламинат поврежден, лучше всего будет его заменить. Хотя это может быть сложно, если повреждения не на краю комнаты, чтобы заменить отдельную доску, или если у вас нет запасных досок из той же партии, только такое решение будет гарантировать отсутствие дальнейших проблем.

Профилактика: как избежать проблем с ламинатом

Единственное эффективное решение – не допустить чрезмерного увлажнения. Для этого:

Немедленно вытирайте разлитую воду. Время имеет значение: уже через 4 часа после контакта с водой может начаться набухание.

Избегайте пароочистителей и влажных швабр. Чрезмерная влага проникает в щели и постепенно разрушает пол.

Контролируйте влажность в помещении. В регионах с повышенной влажностью следует использовать осушитель воздуха.

Очищайте пол только слегка влажной тряпкой или специальными средствами для ламината.

К слову, ламинат может прослужить от 15 до 30 лет, если за покрытием правильно ухаживать и избегать 4 вещей, которые убивают его.