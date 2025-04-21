Вздувшийся ламинат: можно ли его ремонтировать самостоятельно
- Ламинат может разбухнуть из-за влаги, что вызывает деформацию и повреждение пола.
- Наилучшим решением при повреждении ламината является его замена, поскольку ремонт не гарантирует устранения проблемы.
Полы из ламината стали популярным выбором среди владельцев домов благодаря своей доступности, долговечности и эстетичному виду, имитирующему натуральную древесину.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, несмотря на многочисленные преимущества, ламинат имеет один существенный недостаток – чувствительность к влаге. Даже незначительное увлажнение может привести к разбуханию досок, что испортит внешний вид и функциональность пола. Можно ли в таком случае его легко заменить самостоятельно, рассказываем далее.
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Как влага влияет на ламинат
Основу ламинатной доски составляет ДВП (древесноволокнистая плита), покрытая защитным слоем смолы. Если влага попадает во внутренние слои, доски начинают впитывать ее и расширяться. Это может произойти по нескольким причинам:
повышенная влажность воздуха в помещении;
пролитая жидкость, которую не вытерли вовремя;
чрезмерная или неправильная влажная уборка.
Последствиями становятся видимые повреждения: деформация, поднятие краев, трещины, расслоение или характерное вздутие.
Почему замена – лучшее решение, чем ремонт
Хотя интернет пестрит советами о сушке ламината феном, обогревателем или осушителем воздуха, стоит понимать: если доски уже разбухли – процесс является необратимым. Влага разрушает структуру ДВП, и даже если поверхность подсохнет, внутренние слои могут портиться дальше.
Поэтому, если ламинат поврежден, лучше всего будет его заменить. Хотя это может быть сложно, если повреждения не на краю комнаты, чтобы заменить отдельную доску, или если у вас нет запасных досок из той же партии, только такое решение будет гарантировать отсутствие дальнейших проблем.
Профилактика: как избежать проблем с ламинатом
Единственное эффективное решение – не допустить чрезмерного увлажнения. Для этого:
Немедленно вытирайте разлитую воду. Время имеет значение: уже через 4 часа после контакта с водой может начаться набухание.
Избегайте пароочистителей и влажных швабр. Чрезмерная влага проникает в щели и постепенно разрушает пол.
Контролируйте влажность в помещении. В регионах с повышенной влажностью следует использовать осушитель воздуха.
Очищайте пол только слегка влажной тряпкой или специальными средствами для ламината.
К слову, ламинат может прослужить от 15 до 30 лет, если за покрытием правильно ухаживать и избегать 4 вещей, которые убивают его.