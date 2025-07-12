Много пены во время стирки: как исправить ситуацию всего одним средством

Чрезмерное количество пены в барабане случается чаще, чем кажется, и может привести к сбоям в работе стиральной машины или некачественному полосканию вещей.

Причины этого явления разнообразны – от передозировки порошка до использования неподходящего средства. Как с помощью простого лайфхака быстро справиться с избытком пены, если это уже произошло, рассказывает 24 Канал.

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Что делать, если во время стирки образовалось много пены

Чрезмерное количество пены в стиральной машине во время стирки – это не просто мелкое неудобство. Она может мешать полноценному полосканию белья, приводить к протеканиям, блокировки датчиков или даже поломки машины.

Обычно основная причина этой проблемы – чрезмерное количество моющего средства или использование средства, который не предназначен для автоматической стирки.

Однако, кроме того, вызывать чрезмерное вспенивание может и мягкая вода, остатки средства с предыдущих запусков, если машинку не очищать, или неправильная загрузка барабана – слишком маленькое или, наоборот, перегруженная стирка нарушает циркуляцию воды и приводит к накоплению пены.

Как уменьшить количество пены во время стирки: смотрите видео

В то же время считать катастрофой большое количество пены в баране точно не стоит. Проблему можно устранить даже во время стирки.

Для этого следует взять обычный кондиционер для белья и залить его в стиральную машину вместе со стаканом воды. Через несколько секунд из-за химической реакции между веществами уровень пены упадет и стирка будет продолжаться дальше.

Однако несмотря на мгновенную действенность злоупотреблять этим способом не стоит. Кондиционер снижает также действенность стирального порошка или геля, поэтому лучше предотвращать образование большого количества пены, чем потом разрушать ее таким образом.

К слову, чтобы стирка была комфортной, стоит ухаживать за стиралкой, чтобы она всегда эффективно работала.