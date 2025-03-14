Есть только два вида: какой наполнитель можно смывать в канализацию
- Нельзя смывать в канализацию силикагелевые, бентонитовые и древесные наполнители, поскольку они могут вызвать засоры.
- Кукурузные и соевые (тофу) наполнители безопасны для канализации, поскольку они растворяются в воде и не создают засоров.
Выбор наполнителя для кошачьего туалета – важный вопрос для владельцев пушистых питомцев. Кроме удобства для кота, следует учитывать экологичность, безопасность для канализационной системы и легкость утилизации.
Все ли типы наполнителей вписываются в эти критерии, и какие из них точно не стоит смывать в унитаз, рассказывает 24 Канал.
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Какие наполнители нельзя смывать в канализацию
Среди множества видов наполнителей есть те, что точно нельзя смывать в канализацию, в частности речь идет о следующих:
Силикагелевые. Они не растворяются вообще и могут повредить канализацию.
Бентонитовые. Такие наполнители при контакте с водой разбухают, что вызывает засорение.
Древесные. Эти виды также часто разбухают в воде и могут засорять канализацию.
Какие наполнители безопасны для канализации: смотрите видео
Какой наполнитель можно смывать в унитаз
Есть только два вида наполнителей, которые можно безопасно утилизировать в канализации, и это кукурузный и соевый (тофу) наполнители.
Первый состоит из измельченных волокон кукурузных початков, хорошо впитывает влагу, образует комочки и легко растворяется, не засоряя трубы.
В то же время второй изготовлен из соевых волокон, которые также растворяются в воде. Этот наполнитель тоже образует компактные комочки, которые не расширяются в трубах, и не создает больших нагрузок на канализационную систему.
Каждый, кто имеет четвероногого друга, знает, как трудно не только найти наполнитель для туалета, а и как убрать шерсть в доме. Впрочем, удалить ее можно и без агрессивных химических средств только с помощью пылесоса.
Советы по безопасному смыванию наполнителя
Чтобы избежать проблем с канализацией, смывайте только небольшие порции безопасных наполнителей.
Также перед использованием внимательно читайте инструкцию от производителя.
А если у вас старая канализационная система, лучше выбрасывать наполнитель в компост или помойку.