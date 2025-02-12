Как сделать стильную тумбу из картона: простая и экологичная идея

Если вы ищете бюджетный, стильный и экологичный вариант мебели, то картонная тумба именно то, что вам нужно.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, используя лишь несколько кусков картона, клей и бумагу, вы можете создать уникальный предмет интерьера, который будет не только функциональным, но и стильным. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как сделать тумбу из картона

Этот проект идеально подходит для тех, кто хочет перепрофилировать старые коробки после переезда или обновления техники. Благодаря ему вы сэкономите на мебели, не придется выбрасывать гору мусора и получите уникальную тумбу, которую можно оформить на свой вкус.

Кроме того, для этого проекта нужны минимальные инструменты и материалы. Понадобится только рулетка, канцелярский нож, карандаш, линейка, картон, клей ПВА или горячий клей, скотч, декоративная обертка или клейкая бумага для покрытия.

Поэтому, чтобы сделать тумбу, определите ее будущие размеры. Например, стандартное изделие может иметь высоту 50 сантиметров и ширину 40. Далее разметьте на картоне панели для столешницы, боковин и ножек, а затем используйте канцелярский нож и линейку для аккуратной резки.

Как сделать тумбу из картона: смотрите видео

Если ваш картон недостаточно прочный, склейте несколько слоев вместе. Для столешницы используйте минимум два слоя картона, а для ножек – свернутые или трехслойные элементы. Для соединения нанесите клей ПВА или горячий клей на всю поверхность между слоями и плотно прижмите.

Теперь склейте боковые панели и столешницу, формируя прочный каркас. Используйте скотч для дополнительной фиксации, пока клей высохнет.

Когда конструкция будет готова, покройте всю поверхность бумагой или другой оберткой. Используйте текстуры "под дерево", "под мрамор" или яркие узоры, чтобы придать мебели стильный вид.

В результате вы получите красивую и бюджетную тумбу, которая ко всему будет еще и экологичной.