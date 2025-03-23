Как перепрофилировать старые светильники: идеи для дома и сада

Если у вас есть старые светильники, которые больше не вписываются в интерьер, не спешите их выбрасывать. Вместо этого вы можете использовать их для создания уникальных предметов декора для дома или сада.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, немного креативности, несколько инструментов – и обычный светильник может стать стильным столиком, оригинальным кашпо или даже кормушкой для птиц. Как подарить им вторую жизнь, рассказываем далее.

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Люстра-кормушка для птиц

Старую люстру можно превратить в изящную кормушку для птиц. Для этого удалите все электрические детали и прикрепите к основанию неглубокие тарелки с помощью прочного клея. Заполните их зерном и подвесьте в саду или на балконе.

Как сделать кормушку из люстры: смотрите видео

Подвесное кашпо

Вместо лампочек в старой люстре можно закрепить небольшие горшки для растений. Просто удалите все электрические компоненты, прикрепите горшки с помощью клея или скоб, и у вас получится стильный подвесной сад.

Как сделать кашпо вместо лампы: смотрите видео

Торшер-ванна для птиц

Торшер с прочной основой можно легко превратить в птичью ванну. Удалите все электрические части, установите широкую чашу на верхушку и закрепите ее клеем. Добавьте воды – и ваш сад станет еще более привлекательным для пернатых гостей.

Как сделать ванну для птиц: смотрите видео

Праздничный подсвечник

Люстру без электрических деталей можно использовать как подставку для свечей. Вместо лампочек закрепите электрические свечи или LED-светильники. Покрасьте конструкцию в подходящий цвет и используйте для праздничного декора.

Подсвечник из люстры: смотрите видео

Солнечный свет для сада

Старая люстра может стать стильным садовым светильником. Вместо лампочек установите солнечные фонари, которые будут заряжаться днем и освещать пространство ночью.

Как осветить сад с помощью старой лампы: смотрите видео

Столик из подставки из лампы

Настольные или напольные лампы можно превратить в компактные столики. Для этого снимите электропроводку, а сверху прикрепите деревянную или стеклянную столешницу.

Стол из люстры: смотрите видео

Торшер-вешалка

Превратите торшер в стильную вешалку для одежды. Удалите все лишние элементы, прикрепите крючки – и у вас будет уникальное место для хранения пальто и аксессуаров.

Вешалка из лампы: смотрите видео

Кстати, люстры можно превращать в обе стороны. Не только из них можно делать оригинальные элементы дизайна, но и также из подручных средств можно создать эффектную лампу в стиле модерн.