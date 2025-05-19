8 вещей, которые никогда не следует чистить пароочистителем

Пароочистители эффективно сочетают тепло и влагу, прекрасно очищая обивку, пол и другие поверхности. Но несмотря на удивительную эффективность, есть материалы, для которых такая обработка может быть губительной.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, пар может повредить структуру, изменить цвет или привести к деформации некоторых поверхностей. О вещах, которых следует избегать во время паровой уборки, а также безопасные альтернативы для ухода за ними, рассказываем далее.

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Деревянные и ламинированные полы

Пар и влага могут привести к набуханию древесины. Даже хорошо обработанные покрытия со временем теряют защитный слой. Особенно это касается вощеных или старых досок.

Ламинат, изготовлен из древесного волокна, еще чувствительнее – при контакте с влагой он легко деформируется. Поэтому лучше слегка увлажнить эту поверхность моющим средством и вытереть сухой шваброй.

Натуральный камень (мрамор, гранит)

Пар может повредить герметик, который защищает пористую поверхность камня, а также вызвать растрескивание или изменение цвета.

Для ухода за ним желательно использовать специальные средства для натурального камня и сухую швабру.

Виниловые полы

В отличие от линолеума, винил плохо переносит паровую чистку. Под воздействием высокой температуры и влаги он может отслаиваться и деформироваться. Осторожная влажная уборка с минимальным количеством воды – это то, что надо для этого материала.

Кожаная мебель

Вода может оставлять пятна, а пар – высушивать и деформировать кожу. Это грозит трещинами, потерей цвета и усадкой. Достаточно будет использовать специальные средства для чистки кожи и мягкую салфетку.

Пароочистители подходят не для всех поверхностей / Фото Freepik

Шелковые ткани

Шелк впитывает воду, что может привести к пятнам и потере цвета. Даже легкий контакт с паром может оставить необратимый след. Для этого материала рекомендована осторожная ручная чистка или профессиональная химчистка.

Окрашенные поверхности

Пар хорошо снимает жир, но вместе с ним может снять и краску. Особенно уязвимы стены, окрашенные водоэмульсионной краской, и мебель с ручной росписью. Лучше для этих поверхностей подходит мягкая губка с мыльным раствором и осторожное протирание.

Обои

Использование пара на обоях может размягчить клей и привести к отслоению. Пятна при этом не исчезнут, а ослабление покрытия – вероятно. Все, что можно делать в этом случае, – это мягкая слегка влажная губка и сухое вытирание.

Ковры

Не все ковры выдерживают пар. Даже ковры из одинаковых материалов могут реагировать по-разному – некоторые потеряют цвет, другие могут начать плесневеть. Лучше подходит для них сухая или профессиональная химчистка, особенно если ковер антикварный.

К слову, другое популярное устройство для дома – робот-мойщик для окон также имеет свои плюсы и минусы.