6 вещей в доме, которые никогда не следует чистить пищевой содой
- Пищевая сода вредна во многих случаях делает уборку легче – она быстро удаляет различные загрязнения и застарелый жир.
- Однако сода может царапать поверхности, менять цвет поверхностей и нанести более серьезные проблемы.
Во многих лайфхаках по уборке можно увидеть совет использовать пищевую соду. Она борется с жиром, различными загрязнениями и запахами.
Однако сода категорически запрещена для чистки некоторых вещей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
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Почему нельзя чистить содой металлы?
Пищевая сода может быть очень вредной для некоторых металлов. Так, ювелирные изделия и некоторые металлические детали ни в коем случае нельзя ею чистить. Пищевая сода может поцарапать поверхность, а в некоторых случаях – вызвать изменение цвета изделия или его потускнение.
Почему нельзя чистить содой электронику?
Если на кухонной бытовой технике есть пятна жира, то может показаться, что от них можно избавиться с помощью пищевой соды. Однако это очень плохая идея. Во-первых, сода может серьезно поцарапать поверхности, а во-вторых – она может попасть внутрь техники, что станет причиной еще более серьезных проблем.
Почему нельзя чистить содой мраморные и гранитные столешницы?
Пищевая сода не лучшее средство для чистки мраморных или гранитных столешниц. Она может ей существенно поцарапать и сделать их тусклыми. Такие поверхности лучше всего чистить специальным раствором из воды и обычного средства для мытья посуды.
Почему сода не универсальное средство для уборки / Фото Freepik
Почему нельзя чистить содой деревянную мебель и полы?
Любые элементы из дерева и пол не рекомендуют чистить содой. Это также станет причиной тусклости, а также она может повлиять на герметики и защитные масла на дереве.
Почему нельзя чистить содой кожу?
Сода – это абразив, а кожа к таким элементам очень чувствительна. Поэтому, кожаные диваны и кресла ни в коем случае нельзя чистить содой, ведь их можно легко поцарапать или ускорить износ поверхности.
Почему нельзя чистить содой стеклянную посуду или зеркала?
Стеклянная посуда и зеркала, как и в предыдущих случаях, могут легко поцарапаться от соды. Кроме того, после такого "очищения" посуда будет мутной, а зеркало – с разводами.
К слову, содой можно почистить ковры в доме. Она не только удаляет грязь, но и неприятные запахи, которые могут накапливаться в ворсе.