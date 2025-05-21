Неожиданный запрет: почему нельзя принимать душ во время грозы

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, примерно треть случаев поражения молнией происходит внутри помещения.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, один из распространенных путей, которым молния может проникнуть в дом, – через водопроводные трубы. Как это происходит и означает ли это, что душ в грозу лучше не принимать, рассказываем далее.

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Почему лучше не ходить в душ во время грозы

Если молния попадет в здание или рядом, электрический разряд может пройти по трубам и воде.

Больше всего это касается домов с металлическими трубами, однако даже пластиковые системы не гарантируют полной безопасности.

Именно поэтому стоит избегать любого контакта с проточной водой во время грозы: не принимать душ, не купаться в ванне, не мыть руки, посуду или белье.

Когда можно снова пользоваться водой

После завершения грозы стоит подождать по крайней мере 30 минут, прежде чем возвращаться к привычным делам.

Самые опасные моменты – это начало и конец грозы, когда люди наименее внимательны, а риск удара молнии – самый высокий.

Другие действия, которых лучше избегать во время грозы

Кроме контакта с водой, также желательно воздержаться от использования электроприборов, подключенных к розеткам:

компьютеров, телевизоров, стиральных машин, микроволновок телевизоров стиральных машин микроволновок;

радиоприемников и любой другой техники, что подключена к электросети;

не стоит также лежать на бетонном полу и лучше избегать пребывания возле окон.

Хорошая новость – мобильные телефоны безопасны, если они не заряжаются от розетки.

К слову, хоть вероятность поражения молнией не так высока, но последствия могут быть серьезными. В частности, стоит быть особенно внимательными к прогнозу погоды и заранее готовить свой сад к сезону дождей.