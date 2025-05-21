Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, один із поширених шляхів, яким блискавка може проникнути в дім, – через водопровідні труби. Як це відбувається і чи означає це, що душ у грозу краще не приймати, розповідаємо далі.

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Чому краще не ходити в душ під час грози

Якщо блискавка потрапить у будівлю або поруч, електричний розряд може пройти по трубах і воді.

Найбільше це стосується будинків із металевими трубами, проте навіть пластикові системи не гарантують повної безпеки.

Саме тому варто уникати будь-якого контакту з проточною водою під час грози: не приймати душ, не купатися у ванні, не мити руки, посуд або білизну.

Коли можна знову користуватися водою

Після завершення грози варто зачекати принаймні 30 хвилин, перш ніж повертатися до звичних справ.

Найнебезпечніші моменти – це початок і кінець грози, коли люди найменш уважні, а ризик удару блискавки – найвищий.

Інші дії, яких краще уникати під час грози

Окрім контакту з водою, також бажано утриматися від використання електроприладів, підключених до розеток:

комп’ютерів, телевізорів, пральних машин, мікрохвильовок;

радіоприймачів і будь-якої іншої техніки, що під’єднана до електромережі;

не варто також лежати на бетонній підлозі й краще уникати перебування біля вікон.

Хороша новина – мобільні телефони безпечні, якщо вони не заряджаються від розетки.

До слова, хоч ймовірність ураження блискавкою не така висока, але наслідки можуть бути серйозними. Зокрема, варто бути особливо уважними до прогнозу погоди й заздалегідь готувати свій сад до сезону дощів.