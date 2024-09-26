Як пише Homes And Gardens, особливу загрозу екстремальні погодні умови становлять для саду. Як підготувати його до осені, розповідаємо далі.

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Укріпіть паркан

Сильний вітер і дощ можуть завдати шкоди паркану у саду. Варто мати це на увазі й, можливо, замінити старий і неміцний паркан на той, що витримає всі виклики.

Перевірте дренаж у дворі

Без належного дренажу сильний дощ може призвести до затоплення двору та саду. Уникнути цього може допомогти аерація ділянки, яка розбиває ущільнений ґрунт та дозволяє повітрю, воді та поживним речовинам вільно проникати у землі, а також дренажної системи. Важливо переконатися, що вона не забита листям і справно працює.

Подбайте про садові меблі

Садові меблі можуть легко постраждати під час грози, тож в ідеалі їх слід перемістити у гараж або сарай. Якщо ж відповідного критого місця немає, альтернативним варіантом є зберігання їх біля захищеної стіни.

Захистіть рослини

За перших ознак грози важливо укрити рослини. Для цього можна використати, наприклад, великі відра або навіть миски. Великі рослини також можна накрити мішковиною.

Огляньте та обріжте дерева

Сильний вітер під час грози може пошкодити дерева та обламати гілки, які своєю чергою можуть завдати руйнувань будинку чи іншим приміщенням на ділянці. Через це на початку осені важливо оглянути дерева та обрізати небезпечні гілки. Існують також системи кабелів і кріплень, які можна встановити для убезпечення разом з обрізанням.