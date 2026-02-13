"Воры" вашего сна: 7 вещей, которые никогда не стоит хранить под кроватью
- Эксперты по фэншую не рекомендуют хранить под кроватью обувь, старые письма, фото, документы, спортивный инвентарь, электронику, острые предметы, сломанные или ненужные вещи.
- Эти предметы могут создавать негативную энергию и ухудшать качество сна.
Эксперты по фэншую утверждают: пространство под кроватью символизирует подсознание и ощущение безопасности. Все, что там хранится, может незаметно влиять на сон, эмоциональное состояние и даже отношения.
Если это пространство захламлено, энергия застаивается. А застойная энергия мешает телу полностью расслабиться, что может ухудшить качество сна. Об этом пишет Ideal Home.
Какие вещи не стоит держать под кроватью?
Обувь
Она приносит в дом "внешнюю" и беспокойную энергию. Кровать предназначена для покоя, а обувь символизирует движение.
Старые письма, фото и вещи из прошлого
Эмоционально заряженные предметы или вещи, связанные с прежними отношениями, могут создавать внутреннее напряжение.
Кроме того, бумага привлекает насекомых (серебрянки, моли, тараканов). В таком месте документы и фотографии могут испортиться.
Документы, счета, юридические бумаги
Они символизируют ответственность и давление. Это не лучшая атмосфера для сна.
Спортивный инвентарь или рабочие вещи
Такие предметы поддерживают состояние "действия", а не восстановления.
Электроника и кабели
Они несут активную (ян) энергию в пространство, предназначенное для покоя (инь). Особенно нежелательны устройства с электромагнитным излучением.
Острые или металлические предметы
Могут создавать негативную энергию (ша Ци).
Сломанные или ненужные вещи
Они символизируют застой и могут влиять на настроение и жизненную энергию.
Специалисты по организации пространства не советуют хранить под кроватью постель, одеяла и другие текстильные вещи. Об этом пишет Real Simple.
Под кроватью накапливается много пыли. Ткани быстро ее впитывают. Если и хранить там одеяла или подушки, то только в герметичных контейнерах или плотных чехлах. Особенно это важно для людей с аллергией или астмой.
Также не стоит держать под кроватью тяжелые или громоздкие вещи. Доставая их, легко потянуть спину или уронить предмет. Это риск и для здоровья, и для самих вещей.
Лучше всего, когда пространство под кроватью полностью свободно, говорят эксперты по фэншую / Фото Laurey W. Glenn
Какие вещи не стоит хранить в ванной комнате?
Зубные щетки, украшения, инструменты для волос и косметику не следует оставлять в ванной комнате из-за высокой влажности и риска загрязнения микробами.
Эксперты рекомендуют хранить эти предметы в закрытых контейнерах, ящиках или специальных ящиках, чтобы защитить их от повреждений и загрязнения.