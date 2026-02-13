Если это пространство захламлено, энергия застаивается. А застойная энергия мешает телу полностью расслабиться, что может ухудшить качество сна. Об этом пишет Ideal Home.

Смотрите также Гостиная Сильвестра Сталлоне в Палм-Бич "тонет" в золоте, но одновременно очень домашняя

Какие вещи не стоит держать под кроватью?

Обувь

Она приносит в дом "внешнюю" и беспокойную энергию. Кровать предназначена для покоя, а обувь символизирует движение.

Старые письма, фото и вещи из прошлого

Эмоционально заряженные предметы или вещи, связанные с прежними отношениями, могут создавать внутреннее напряжение.

Кроме того, бумага привлекает насекомых (серебрянки, моли, тараканов). В таком месте документы и фотографии могут испортиться.

Документы, счета, юридические бумаги

Они символизируют ответственность и давление. Это не лучшая атмосфера для сна.

Спортивный инвентарь или рабочие вещи

Такие предметы поддерживают состояние "действия", а не восстановления.

Электроника и кабели

Они несут активную (ян) энергию в пространство, предназначенное для покоя (инь). Особенно нежелательны устройства с электромагнитным излучением.

Острые или металлические предметы

Могут создавать негативную энергию (ша Ци).

Сломанные или ненужные вещи

Они символизируют застой и могут влиять на настроение и жизненную энергию.

Специалисты по организации пространства не советуют хранить под кроватью постель, одеяла и другие текстильные вещи. Об этом пишет Real Simple.

Под кроватью накапливается много пыли. Ткани быстро ее впитывают. Если и хранить там одеяла или подушки, то только в герметичных контейнерах или плотных чехлах. Особенно это важно для людей с аллергией или астмой.

Также не стоит держать под кроватью тяжелые или громоздкие вещи. Доставая их, легко потянуть спину или уронить предмет. Это риск и для здоровья, и для самих вещей.

Лучше всего, когда пространство под кроватью полностью свободно, говорят эксперты по фэншую / Фото Laurey W. Glenn

Какие вещи не стоит хранить в ванной комнате?

Зубные щетки, украшения, инструменты для волос и косметику не следует оставлять в ванной комнате из-за высокой влажности и риска загрязнения микробами.

Эксперты рекомендуют хранить эти предметы в закрытых контейнерах, ящиках или специальных ящиках, чтобы защитить их от повреждений и загрязнения.