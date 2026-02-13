Якщо цей простір захаращений, енергія застоюється. А застійна енергія заважає тілу повністю розслабитися, що може погіршити якість сну. Про це пише Ideal Home.

Які речі не варто тримати під ліжком?

Взуття

Воно приносить у дім "зовнішню" та неспокійну енергію. Ліжко призначене для спокою, а взуття символізує рух.

Старі листи, фото та речі з минулого

Емоційно заряджені предмети або речі, пов'язані з колишніми стосунками, можуть створювати внутрішнє напруження.

Окрім того, папір приваблює комах (сріблянки, молі, тарганів). У такому місці документи та фотографії можуть зіпсуватися.

Документи, рахунки, юридичні папери

Вони символізують відповідальність і тиск. Це не найкраща атмосфера для сну.

Спортивний інвентар або робочі речі

Такі предмети підтримують стан "дії", а не відновлення.

Електроніка та кабелі

Вони несуть активну (ян) енергію в простір, призначений для спокою (інь). Особливо небажані пристрої з електромагнітним випромінюванням.

Гострі або металеві предмети

Можуть створювати негативну енергію (ша Ці).

Зламані або непотрібні речі

Вони символізують застій і можуть впливати на настрій та життєву енергію.

Фахівці з організації простору не радять зберігати під ліжком постіль, ковдри та інші текстильні речі. Про це пише Real Simple.

Під ліжком накопичується багато пилу. Тканини швидко його вбирають. Якщо й зберігати там ковдри чи подушки, то лише в герметичних контейнерах або щільних чохлах. Особливо це важливо для людей з алергією чи астмою.

Також не варто тримати під ліжком важкі або громіздкі речі. Дістаючи їх, легко потягнути спину або впустити предмет. Це ризик і для здоров'я, і для самих речей.

Найкраще, коли простір під ліжком повністю вільний, кажуть експерти з феншую / Фото Laurey W. Glenn

Які речі не варто зберігати у ванній кімнаті?

Зубні щітки, прикраси, інструменти для волосся та косметику не слід залишати у ванній кімнаті через високу вологість і ризик забруднення мікробами.

Експерти рекомендують зберігати ці предмети у закритих контейнерах, ящиках або спеціальних скриньках, щоб захистити їх від пошкоджень і забруднення.